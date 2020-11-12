Эксперт: сокращение лесных площадей в Украине – миф, однако есть много реальных проблем

Сокращение лесных площадей в Украине является мифом, однако реальных проблем в отрасли все-таки очень много. Среди них незаконные рубки, неправильное восстановление леса, коррупция и устаревшее законодательство.

Об этом 24 каналу рассказал эксперт лесного направлении Украинский природоохранной группы (УПГ) Егор Грынык. По его словам с момента обретения независимости площадь лесов довольно стабильна – около 16% территории страны.

Впрочем, и реальных проблем в лесной отрасли Украины очень много. Природоохранник перечислил самые важные.

"Надо понимать, что понятие "восстановить деревья" – не значит восстановить лес. Действительно, лесоводы говорят о том, что восстанавливают леса. Однако на самом деле лес – это не куча деревьев, это сложная экосистема, в которой, кроме деревьев, существуют еще тысячи разных видов живого. Деревья после рубок восстанавливаются, а вот экосистема – нет", – подчеркнул Грынык.

"В Украине больше половины лесов имеют искусственное происхождение, то есть были высажены после вырубок. Очень часто на месте срубленного естественного леса, который состоял из деревьев многих видов, высаживают одновидовых лес – так называемые монокультуры. Такие искусственные леса часто являются неустойчивыми к определенным внешним факторам и часто погибают", – отметил он.

В качестве примера эксперт привел масштабные пожары в этом году в Чернобыле и Житомирской области, где как раз горели огромные площади сосновых монокультур.

"Много где пожары могли бы быть не такими катастрофическими, если бы там рос естественный лес с различными видами деревьев, которые не так хорошо горят. К тому же, в монокультурах перестают существовать многие виды животных и растений, характерных для естественных лесов – так мы теряем лесное биоразнообразие. К сожалению, в Украине до сих пор распространена практика создания монокультур на месте вырубок, даже там, где от этого можно отказаться. Вопрос необходимо решать на законодательном уровне", – отметил природоохранник.

По мнению Грыныка, серьезной проблемой также являются незаконные рубки:

"Руководство лесной отрасли Украины часто рассказывает, что пытается бороться с ними. Однако в незаконными они имеют в виду исключительно рубки" без документов ", которые проводят посторонние люди. При этом реальной проблемой незаконные рубки" с документами ", которые проводятся самими лесхозами. и такие рубки намного масштабнее, чем незаконные самовольные рубки. Например, это и незаконные санитарные рубки здоровых лесов и рубки с нарушениями определенных природоохранных ограничений.

Недавно появился новый глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины (Василий Кузьович – Прим. 24), но он, как и его предшественники, закрывает глаза на масштабные незаконные рубки, которые проводят его подопечные – лесхозы. К сожалению, лесная отрасль остается чрезвычайно коррумпированной. Проблема осложняется ненадлежащим контролем – экоинспекция сейчас очень ограничена в полномочиях и финансировании. Существуют инициативы, направленные на реформу экоинспекции, но пока они почему-то не приоритетные для Верховной Рады".

Эксперт также отметил, что в Украине очень устаревшее лесное законодательство, которое делает законными даже самые катастрофические рубки. Так, в Польше в горных лесах Карпат сплошные рубки – большая редкость. А в Украине они распространены и разрешены, что имеет ужасные последствия.

Еще один пример – наше законодательство не дает конкретного механизма, как охранять редкие виды животных или растений в лесах. В развитых странах создаются определенные охранные зоны для таких видов, а у нас это просто никак не предусмотрено.

Таких примеров можно приводить много, – подытожил Егор Грынык. – Нужно комплексно менять лесное законодательство, но это титаническая работа и пока непонятно, есть ли вообще человеческие и другие ресурсы это делать.