Кто пострадает от прихода Ryanair в Украину: озвучен прогноз

Маршруты ирландской лоукост-авиакомпании Ryanair, которая официально начинает работать в Украине, во многоv пересекаются в направлениями, по которым летает еще один бюджетник - Wizz Air. Это может привести к тому, что один из лоукостеров вытеснит другого из рынка Украины.

Об этом в комментарии "Обозревателю" рассказал эксперт по транспорту Сергей Хижняк. По его словам, Ryanair декларировал намерения потеснить Wizz Air на рынке восточной Европы.

Эксперт отмечает, что если в стране большой рынок, тогда пассажиров хватает для все лоукостеров, а если нет - то один из операторов будет вынужден его покинуть. А украинский рынок - небольшой.

Ryanair и Wizz Air очень похожи между собой в том, что обе работают по модели ультралоукоста - предлагают очень низкую цену с минимальным набором услуг. При этом, Ryanair в пять раз больше, нежели Wizz Air, и работает по всей Европе. В то время, как второй работает больше на рынке восточной Европы, говорит эксперт.

"Украинского пассажиропотока на всех не хватит. А лоукостам важно все-таки продавать не только самые дешевые билеты на акциях, а еще и продавать более дорогие, чтобы средний тариф покрывал их расходы на рейсы, - сказал Хижняк, - Ryanair декларировал, что они хотят потеснить Wizz Air в восточной Европе. И вероятно, что этот выход на украинский рынок - это как раз и реализация стратегии Ryanair как потеснить Wizz Air. То есть не сотрудничать с ним, а забрать тех пассажиров, которых раньше возили они".

Но, с другой стороны, Wizz Air на украинском рынке более известен, у них большая база пассажиров, которые постоянно пользуются их услугами. Ryanair эту узнаваемость на рынке еще должен будет завоевать, отмечает Хижняк.

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Более того, от захода Ryanair пострадает не только Wizz Air, но и "классические" операторы на рынке, которые совершают перелеты, например, в Лондон, Мемминген, Варшаву, Гданьск. Часть их пассажиропотока перейдет новому игроку, считает Хижняк. Но все будет зависеть от конкретных направлений, на которые выйдет Ryanair. А это, в свою очередь, - от стратегии перевозчика.

Как сообщал "Обозреватель", первые полеты Ryanair запланированы на октябрь 2018 года. Пока в компании заявили об открытии 10 маршрутов из Киева и пяти из Львова.