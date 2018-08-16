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МирСпорт

"Идет война!" Украину жестко раскритиковали за инвестиции из России

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На сегодняшний день около 40% всех иностранных инвестиций в Украину идут из Российской Федерации. Несмотря на оккупацию части территорий Донбасса и аннексию Крыма, Россия продолжает вливать сюда огромные средства.

Об этом в программе “Кворум” на ObozTV заявил управляющий партнер UNIT.CITY Максим Бахматов. По его словам, отказаться от российских инвестиций можно, но сначала необходимо найти им замену.

"Идет война, гибнут ребята, но российские деньги сюда заливаются и им пофигу, что здесь есть какие-то проблемы, независимость и т.д. Они системно инвестируют в Украину”, - заявил экономист.

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По его словам, на втором месте в списке внешнего финансирования стоит Кипр с деньгами украинских олигархов, и только потом идут остальные инвесторы.

Экономист подчеркнул, чтобы изменить к лучшему украинскую экономику в первую очередь нужно равенство перед законом и исполнение этого закона. Без этого ни изменения в налоговой системе, ни привлечения иностранного капитала не помогут.

“Если мы хотим это изменить, то мы должны обеспечить равенство перед законом, прозрачные суды. Под это подтянуть нормальные средства и развивать экономику... Потому что капитал не придет, если здесь будет беспредел и какой-то прокурор-рагуль будет приходить и рейдерить предприятия. Что сейчас и происходит”, - заявил Бахматов.

И только после того, как в Украине появится отлаженная система, государство должно сосредоточиться на производстве продуктов и сервисов с высокой добавочной стоимостью, уверен он.

“То есть не экспортировать масло или металл, а экспортировать изделия из металла и масла”, - пояснил экономист.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал новые ограничения в транспортном сообщении с Россией, которые коснутся не только железнодорожного сообщения.

Читайте все новости по теме "модернизация экономики" на OBOZREVATEL.

Темы
модернизация экономикиПрямая трансляцияЭфиры Oboz TVРеформы в Украине
Персона
Максим Бахматов
Место
Украина
Объекты
Экономика УкраиныИнвестиции
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
и шо нихто ни чув ничагэшэньки ,прато шо владельци палавины немецкага впк жили ув штатах ,ва урэмля ВОВ ,имеется ввиду ..иш ты мля ,прям советская пропаганда,годов семидесятых ,токмо вектор развернут обратно,это пановэ-таврлищи агхи нэзалэжно,мягко говоря..
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Anti-banderos
Anti-banderos
"...не экспортировать масло или металл, а экспортировать изделия из металла и масла”. А что из масла еще можно сделать, масло-масленое?
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
так что папуасы. у вас прокурор рагуль?
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