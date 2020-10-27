Эксперт предложил найти действенный механизм поддержки производителей вагонов

Для поддержки отечественного производителя железнодорожных вагонов нужно вводить действенные финансовые механизмы, а не просто запрещать использование старых вагонов.

Об этом заявил экономический эксперт Андрей Новак, комментируя решение Мининфраструктуры ввести ограничения на эксплуатацию вагонов, достигших 33-летнего возраста.

"Поддерживать национального производителя надо, но поддержка не может осуществляться запретами на что угодно. Надо учитывать реальное состояние и УЗ, и частных многочисленных перевозчиков, и их финансовую состоятельность заказывать новые вагоны", - сказал Новак.

По его мнению, государство должно предложить действенный финансовый механизм поддержки отечественных производителей.

"Чтобы поддержка была более действенной, правительство должно планировать более финансовый механизм как для производства вагонов отечественными производителями, так и для закупки УЗ и другими операторами зачетных перевозок. Тогда это будет действительно действенная поддержка. А просто запретом старых вагонов поддержку не сделаешь, потому что от этого не появятся деньги ни у производителя, ни у заказчика", - считает Новак.

Эксперт подчеркнул: принятие решения о списании старых вагонов спровоцирует дефицит подвижного состава и создаст проблемы многим грузоотправителям.

"В этих условиях сейчас силовым решением не допускать к перевозкам так называемых старых вагонов – это значит создать еще больший дефицит и еще большие проблемы. Тем более учитывая, что аграрный сектор у нас в последние годы постоянно растет – растет и в частности аграрный экспорт. И в этих условиях создавать дополнительные проблемы с перевозкой как минимум нелогично и недопустимо", - пояснил Новак.

Кроме того, он обратил внимание, что запрет использования старых вагонов не означает, что обновлять парк будут только вагонами отечественного производства, вполне возможен их импорт из России или Беларуси.

Напомним, 8 октября Министерство инфраструктуры Украины опубликовало проект Приказа "Об утверждении Порядка установления запрета эксплуатации грузовых вагонов на железнодорожном транспорте", которым предусмотрено сокращение в Украине вагонного парка путем запрета продления срока использования вагонов со сроком эксплуатации, превышающим нормативный. Согласно проекту Приказа, ограничения предлагается применить в том числе и к полувагонов — наиболее массового вида парка, в котором перевозится практически весь объем угольной продукции. В частности, предлагается запретить продлевать срок эксплуатации полувагонов старше 33 лет (1,5 нормативные сроки службы) с постепенным уменьшением предельного срока службы с 33 лет до 22 в период 2021-2029 лет, кроме вагонов, для которых срок на данный момент уже продлен.

Народный депутат Украины, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко заявил, что такая инициатива Мининфраструктуры приведет к списанию 89 тысяч вагонов, что вызовет дефицит подвижного состава и как следствие - коллапс в промышленности и агросекторе.

В то же время президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что списание вагонов из-за сокращения срока эксплуатации заставит "Укрзализныцю" покупать новые, хотя гораздо важнее направлять инвестиции в обновление железнодорожной инфраструктуры, которая сейчас находится в критическом состоянии.