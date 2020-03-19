Эксперт пояснил украинцам, что происходит с курсом доллара

Тактика Национального банка Украины по предотвращению падения курса гривни посредством продажи валюты из резервов является правильной.

Об этом заявил аналитик инвестиционной группы "Универ" Михаил Федоров, сообщает УНИАН.

"В прошлом году НБУ пополнил резервы на $7,9 млрд, сдерживая курс. Сейчас происходит обратный процесс. Это практика почти всех центральных банков - так сглаживается амплитуда колебаний", - сказал эксперт.

По его словам, без интервенций НБУ девальвация гривни была бы более глубокой и стремительной, а потери бизнеса и граждан из-за такой девальвации - более существенными. Федоров считает, что стабилизации валютного рынка и финансирования бюджета будет способствовать использованию оставшейся у "Нафтогаза" валюты от выигрыша в арбитраже у российского "Газпрома" для покупки украинских облигаций внутреннего государственного займа.

"Дивиденды - история долгая, а ОВГЗ можно хоть завтра купить, и проценты потом вернутся", - пояснил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине справочный курс доллара по отношению к гривне 19 марта составил 27,26 грн/$. Таким образом он вырос в цене на 20 копеек за сутки, евро увеличился в цене на 7 копеек.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся