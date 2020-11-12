Эксперты начали называть реальные украинские экологические проблемы

В последние годы в Украине наблюдается заметное уменьшение рыбных ресурсов, причиной чего является как браконьерство, так и ряд других проблем.

Об этом говорится в статье 24 канала "Не существует быстрого решения сложных проблем: о состоянии природы в Украине". Как отметила кандидат биологических наук Юлия Куцоконь, ихтиолог Украинской природоохранной группы (УПГ), есть несколько серьезных проблем, которые приводят к уменьшению численности многих видов рыб.

Гидростроительство, в результате чего изменен гидрорежим многих рек, возбуждена их способность к самоочищению, в частности. Загрязнение промышленными и бытовыми стоками, что приводит к изменению химического состава воды и, как следствие, гидробиологического состава также. Краткосрочно сильные загрязнения способны физически уничтожить большую часть гидробионтов, в частности – рыб. Например, использование воды из рек на Полесье для незаконной добычи янтаря, заиление, увеличение взвешенных частиц в воде, снижение прозрачности – все это влияет на видовой состав рыб этих рек, уменьшается численность видов, требовательных к чистоте воды или с количеством растворенного кислорода. Занесение чужеродных инвазивных видов, нехарактерных для этой территории.

"Все эти проблемы приводят к уменьшению численности многих промышленно важных видов рыб, особенно мигрирующих и живущих на течении", – объяснила Куцоконь.

"Например, все осетровые, нагуливающиеся в море, а нерестятся в реках, находящихся на грани исчезновения из-за преграждения русел основных рек – Днепра, Южного Буга, Дона и Дуная. Популяции поддерживаются за счет искусственного разведения. Через преобразования рек на каскады прудов и водохранилищ с фаунистических списков выпадают виды, обитающие на течении и требуют высоких значений растворенного в воде кислорода, нерестового субстрата песка и камней. Когда-то массовые в Днепре подуст и марена почти исчезли из основного русла, исчез вырезуб, другие виды очень снизили свою численность", – отметила експерт.

Кроме того, инвазивные виды, которые легче приживаются в нарушенных экосистемах, могут уничтожать аборигенные виды, поедая икру и молодежь, подрывая пищевую базу, заносят паразитов и болезни, нехарактерные для аборигенных видов.

По перевылову, как промышленному, так и любительскому, и браконьерскому, то, по мнению експерта, "он также оказывает негативное влияние, но значительно меньше, чем гидростроительство, по крайней мере в глобальном масштабе".

"Если мы перекрыли аборигенным рыбам путь к местам размножений или уничтожили эти места или исказили, через превращение реки в водохранилище или пруд, то ни одна борьба с незаконной охотой не поможет. Хотя она, конечно, тоже нужна", – подытожила ихтиолог.