В сети нашелся министр-самовыдвиженец: может занять 10 кресел в Кабмине

Эксперт-международник Василий Мирошниченко заявил, что готов подать свою кандидатуру на должность министра образования Украины. Впрочем, при необходимости он не против возглавить еще восемь министерств или даже все правительство.

Об этом Мирошниченко написал на своей странице в Facebook. Так он предложил преодолеть кадровый голод в правительстве и "спасти Зеленского и Шмыгаля от стыда из-за отсутствия Министра образования и науки".

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"Я прошел различные образовательные ступени: от средней школы в райцентре к магистра Лондонской школы экономики. Свой диплом по международной политэкономии в Великобритании я написал не прибегая к плагиату, а это, как вы знаете, большая редкость в Украине. Учился в американской школе подростком, еще раз прошел среднем образовании со своей дочкой недавно, учился на многочисленных лидерских программах в Канаде, Швеции и США", – написал Мирошниченко.

Он добавил, что за последние 12 лет изучил опыт Украинского Католического Университета и осознал, что сегодня нужно для качественного высшего образования

"Всегда работал над развитием молодежи путем привлечения ее к Европейского молодежного парламента в студенческие времена или уже в качестве ментора сегодня", – подытожил свое резюме эксперт.

Впрочем, его карьерные амбиции не ограничились только должности министра образования.

"Еще меня можно рассматривать на должности Министра экономики, сельского хозяйства, финансов, инфраструктуры, экологии, иностранных дел, энергетики, здравоохранения. Могу возглавить правительство, если что", – полушутя добавил Мирошниченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2020 временно исполняющим обязанности министра образования и науки Украины стал Юрий Полюхович. Он сменил на посту Анну Новосад, которая ушла в отставку.