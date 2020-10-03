Эксперт, которая насчитала 40 млрд "убытков" от "Роттердам+", заангажирована: экс-глава НКРЕКП показал документы

Эксперт Ирина Педь, которая якобы установила "убытки" от применения формулы "Роттердам+", ранее делала экспертизу по заказу завода группы Приват.

Об этом на странице в Facebook сообщил бывший глава НКРЕКП Дмитрий Вовк. Он также обнародовал сканы документов, которые доказывают, что сотрудница ООО "Экспертная группа" ЕС энд ДИ" Ирина Педь в сентябре 2019 подписала экспертизу, заказанную Никопольским заводом ферросплавов, который входит в заводы группы Приват.

"Вот вам очередное подтверждение союза НАБУ и заводов группы. В сети распространяют информацию о новой экспертизе, заказанную НАБУ у "независимого" эксперта по 40 млрд грн "ущерба". Но есть одна важная деталь для резкости картинки – эта самая эксперт по заказу заводов группы Приват установила убытки этих самых заводов", – написал Волк.

"Документальное подтверждение выполнения одним и тем же независимым экспертом убытков для Никопольского завода ферросплавов и на заказ НАБУ", – подчеркнул Дмитрий Вовк.

Сканкопия документов Фейсбук Дмитрия Вовка

Сканкопія документов Фейсбук Дмитрия Вовка

Як повідомляв OBOZREVATEL, приватна фірма, яка через місяць після закриття справи "Роттердам+" нібито підтвердила "збиток" від дії формули, до цього займалася оцінкою спадщини і боргів фізосіб по кредитних картах.