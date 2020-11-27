Гончарук заявил, что у Украины нет шансов получить транш МВФ

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что до конца года Украина не сможет получить следующий транш Международного валютного фонда.

В интервью НВ он сказал, что сейчас "дешевых" денег для заимствования на внешних рынках как никогда много. Однако вопрос заимствования под низкий процент – "это вопрос доверия к стране, ее способности выполнять условия договоров, в нашем случае – еще и ключевого договора с МВФ".

"Не вижу возможности получения от МВФ денег в этом году. Сейчас читается стратегия построения "ширмы для Запада". Мол, привлечем условных Милованова, Маркарову в команду и отношения сразу наладятся. Но этого явно недостаточно", – считает Гончарук.

По его словам, Украина не выполняет договоренностей с МВФ, то посягая на независимость НБУ, то формируя неадекватный бюджет.

"Вместе с тем президент вдруг начинает противопоставлять интересы западных кредиторов интересам народа Украины, в президентской партии появляется риторика о "соросятах", а только ситуация прижимает, все бегут налаживать отношения с МВФ. Так доверия не построишь", – считает бывший глава правительства.

По мнению Гончарука, ситуация не изменится без серьезных изменений в политике президентской команды.

"Важно понимать, что Украина и МВФ отношения поддерживают, и есть постоянный диалог, но вот модель отношений изменилась. Если раньше это была модель между партнерами, которым верили на слово, то сейчас это работа по результату. Например, прошел месяц назад "суперуспешный" саммит Украина–ЕС, но денег же не дали", – подытожил политик.

Стоит отметить, что в следующем году на погашение долгов понадобится около 600 млрд грн. Это примерно 45% расходной части всех расходов. Это в разы больше, чем расходы на пенсии, медицину, армию. Фактически, вся страна работает на то, чтобы выплачивать свои долги. Поэтому без кредита МВФ Украина не справится.

Собеседники OBOZREVATEL в Кабинете министров рассказывают: сейчас есть три вопроса, без решения которых Фонд отказывается обсуждать конкретные даты:

Антикоррупционное законодательство;

Ситуация вокруг Национального банка;

Бюджет на 2021 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 ноября Украина согласовала с Международным валютным фондом финансовые показатели проекта государственного бюджета на 2021.

В тот же день Кабинет министров утвердил ко второму чтению законопроект о госбюджете-2021.

27 ноября по Верховной Рады передали проект государственного бюджета на 2021. Главный финансовый документ страны подготовили для рассмотрения во втором чтении.