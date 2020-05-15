Бывший премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что экономика Украины во втором квартале 2020 упадет до рекордного минимума – 10%.

На это может повлиять не только мировой кризис из-за пандемии, но и действия правительства. Таким мнением он поделился в комментарии журналисту за кулисами программы "Свобода слова Савика Шустера" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Почему упал ВВП? Потому что уровень потребления электроэнергии упал на 10%. Так как закрылись кафе, рестораны, магазины, уменьшилось производство, закрываются шахты... Это значит, что экономика ложится", – сказал политик.

Арсений Яценюк

По словам экс-премьера, правительство прогнозирует падение ВВП на уровне 5% по итогам 2020 года. Однако он с этим не согласен.

"Скажу крамольную вещь – это еще будет хороший показатель. Это еще надо бороться за -5%. Ведь если будут работать так, как сейчас, то будет -10%", – убежден Яценюк.

В то же время отметил, что не стоит слушать прогнозов на следующий год, ведь в нынешней ситуации даже "неизвестно, что будет завтра".

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины по итогам 2020 году на 7,7%, но при этом ожидает роста экономики в 2021 году на 3,6%.