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16 мая • обновлено в 01:48
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Экс-премьер дал неутешительный прогноз по ВВП Украины

3.7т
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Бывший премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что экономика Украины во втором квартале 2020 упадет до рекордного минимума – 10%.

На это может повлиять не только мировой кризис из-за пандемии, но и действия правительства. Таким мнением он поделился в комментарии журналисту за кулисами программы "Свобода слова Савика Шустера" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Почему упал ВВП? Потому что уровень потребления электроэнергии упал на 10%. Так как закрылись кафе, рестораны, магазины, уменьшилось производство, закрываются шахты... Это значит, что экономика ложится", – сказал политик.

Арсений Яценюк

Арсений Яценюк

По словам экс-премьера, правительство прогнозирует падение ВВП на уровне 5% по итогам 2020 года. Однако он с этим не согласен.

"Скажу крамольную вещь – это еще будет хороший показатель. Это еще надо бороться за -5%. Ведь если будут работать так, как сейчас, то будет -10%", – убежден Яценюк.

В то же время отметил, что не стоит слушать прогнозов на следующий год, ведь в нынешней ситуации даже "неизвестно, что будет завтра".

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины по итогам 2020 году на 7,7%, но при этом ожидает роста экономики в 2021 году на 3,6%.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Экономика Украины: прогнозы
Персоны
Арсений Яценюк Савик Шустер
Место
Украина
Теги
Экономика Украины ВВП
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