Экс-невестка Ющенко угодила в крупный денежный скандал: все подробности

Экс-невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко Елизавета попала в список бенефициаров кражи миллиарда из банков Молдовы.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдавское издание NewsMaker, 11 июля лидер Нашей партии Ренато Усатый представил необнародованную ранее полную версию второго отчета американской компании Kroll о расследовании кражи миллиарда. Детективы компании сообщают, что им удалось проследить путь более $30 млн.

Андрей и Елизавета Ющенко ivona.bigmir.net

Отчет подробно описывает, как деньги из молдавских банков попадали к компаниям, связанных с экс-лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком, а иногда и прямо на его личные счета и на счета граждан других стран.

Cреди тех, кто получал деньги из молдавских банков на личные счета, оказалась родственница Виктора Ющенко - бывшая невестка Елизавета.

Елизавета Ющенко hochu.ua

Она получила $50 тыс. на свой счет в американском банке. После развода с Андреем Ющенко она снова вышла замуж и некоторое время жила в Америке. Журналистам говорила, что ее новый муж - бизнесмен.

Андрей и Елизавета Ющенко viva.ua

Напомним, Плахотнюк покинул Молдову после недавней смены власти и сейчас находится за границей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2015 году в Молдове стало известно, что из трех банков - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, которые контролировали почти половину рынка банковских услуг, были выведены за границу около миллиарда долларов.

Банки были ликвидированы, а средства вкладчикам и экономическим агентам были возвращены за счет активов государства. Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдовы в 2015 году занялась международная компания Kroll.

Парламент Молдовы создал специальную комиссию по расследованию всех обстоятельств кражи средств с молдавской банковской системы.

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