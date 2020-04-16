Экс-министр финансов Уманский не выплачивает свой кредит в $120 тысяч – СМИ

Бывший министр финансов Игорь Уманский не выплачивает кредит на сумму в $120 тысяч и просрочивает платежи, как по основной сумме кредита, так и по процентам.

Об этом стало известно из реестра судебных решений, передает ZIK.

16 января 2020 года Днепровский районный суд в Киеве удовлетворил иск УкрСиббанка к Уманскому о взыскании общей задолженности в сумме 67 925 долларов, а также пени в размере более 91 тысячи гривен.

Сам кредит экс-министр взял еще в ноябре 2007 года, согласно его декларации о доходах.

Игорь Уманский

На данный момент Уманский еще должен банку чуть меньше 60 тысяч долларов.

При этом до этого он декларировал коллекцию картин и ювелирных изделий стоимостью около 30 млн долларов, машину стоимостью в 35 тысяч долларов и 25 тысяч долларов и 12 тысяч евро наличности.

"Вероятно, что "антикризисный" менеджер Игорь Уманский, который ранее работал в правительствах Юлии Тимошенко и Арсения Яценюка, а также был советником президента Порошенко, имея огромное количество недвижимости, драгоценностей, дорогой автомобиль и деньги, не хочет отдавать взятый кредит из-за аферизма", – пишет издание.

Надо заметить, что он находился на должности министра финансов Украины с 4 марта по 30 марта 2020 года и это самое короткое пребывание на этой должности за времена независимой Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 марта Верховная Рада отправила в отставку министра финансов Игоря Уманского.

На внеочередном заседании 30 марта парламент утвердил на должности министра финансов Сергея Марченко.