Экс-министр финансов предупредил о возможной проблеме 2021 года

В 2021 году Украина может столкнуться с тем, что большой дефицит государственного бюджета нечем будет профинансировать.

На приватизацию можно не рассчитывать, с Международным валютным фондом также могут возникнуть проблемы. Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, экс-министр финансов Украины Александр Данилюк.

"Что касается следующего года. Дефицит планируется очень большой, планируется профинансировать его за счет заимствований. Забудьте о приватизации, никто не будет покупать украинские предприятия, когда в государстве такой беспорядок и когда продолжается кризис. Никто не будет брать на себя такие риски", – заявил он.

Таким образом, по словам экс-министра, остается единственный путь – внешние заимствования, но и здесь возникает ряд проблем.

"Эти заимствования возможны только при условии, что есть сотрудничество с Международным валютным фондом. А ключевая проблема сотрудничества с МВФ – это даже не вопрос бюджета. Это вопрос того, что в течение последних трех месяцев сознательно уничтожалась борьба с коррупцией", – отметил Данилюк, имея в виду ситуацию конституционного кризиса в стране.

"Это создало очень серьезную преграду для продолжения сотрудничества с этой организацией", – убежден он.

Данилюк добавил, что для международных инвесторов и финансовых институтов не существенно, кто именно виноват в сложившейся ситуации – Конституционный суд или другие структуры украинской власти.

"На самом деле, жизнь довольно жесткая. Есть Украина, есть власть в Украине, есть Конституционный суд. Инвесторы дают деньги Украине, МВФ работает с Украиной. Не удастся одной части власти в Украине перекинуть вину на другую", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, Офис президента опубликовал заявление, в котором пообещал: антикоррупционные инструменты в законодательстве Украины "будет сохранены или в крайнем случае восстановлены". Заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что Украина потеряла доверие со стороны МВФ.