В Польше арестовали экс-главу "Укравтодора" Новака и двух сообщников

В Польше взяли под стражу бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака и двух его сообщников.

Решение об аресте на три месяца принял суд в Варшаве, сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины в Twitter.

Уточняется, что вероятные сообщники Новака – граждане Польши. Они подозреваются в получении неправомерной выгоды и легализации.

Пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Зарин уточнил в Twitter, что двое других арестованных – экс-командир воинской части GROM № 2305 Дариуш Завадка и бизнесмен из Гданьска Яцек П.

Завадка может выйти из-под стражи, если заплатит залог в 1 млн злотых (7,27 млн гривен).

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По версии следствия, арест экс-главы "Укравтодора" был оправдан, так как были опасения, что подозреваемый мог сбежать, передает Polsat News.

Новак не признает свою вину. "Это политический акт, вы прекрасно это знаете", – сказал он журналистам перед началом заседания.

По информации правоохранителей, Новак регистрировал предприятия в Польше на имена доверенных лиц и пополнял их уставный капитал средствами участников тендеров "Укравтодора".

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