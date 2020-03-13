Экс-глава правительства Владимир Гройсман: кризис в Украине произошел бы и без коронавируса

Балансирование бюджета, продуманная долговая политика – без разговоров о дефолте, но также системный анализ промышленного потенциала – первоочередные шаги, которые должно осуществить новое украинское правительство в рамках противодействия экономическому кризису, надвигающемуся на государство.

Об этом сказал премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман в эфире телеканала "Украина 24".

Как отметил Владимир Гройсман, кризис в Украине наступил бы даже и без коронавируса: ухудшение экономической ситуации в государстве было очевидным уже в ноябре – декабре прошлого года. Но безответственность правительства Алексея Гончарука только усилила негатив, вызванный, как внешними, так и внутренними факторами, в частности бесконтрольным укреплением гривны. Одним из последствий такой безответственности стал срыв индексации пенсий миллионам украинцев в марте текущего года.

Владимир Гройсман Вести

И сейчас, когда вместо плана противодействия негативным тенденциям, все чаще ходят слухи о дефолте, дела только ухудшаются, отметил Владимир Гройсман.

"Как совет: первое (что нужно сделать) – сбалансировать бюджет. И здесь не упустить три вещи – зарплаты, пенсии и финансирование армии. Эти позиции непоколебимы. Далее – посмотреть по промышленности. Где есть плюсы, где минусы, и принять конкретные решения", – сказал Владимир Гройсман.

По его словам, все шаги нужно заложить в четкий план действий, который должен наконец появиться как план развития государства, но не "объяснение, почему все падает".

"В прошлом году мы отдали кредиторам 420 млрд грн. Кто это почувствовал? Пенсии кому-то не платили, или зарплаты? Мы заплатили и снизили соотношение долга к ВВП до 51%. Долги надо отдать и с этим завязать, – уверен Владимир Гройсман. – Политика государства должна быть в росте экономики. И этот рост надо вернуть людям в виде доходов, которые будут стимулировать внутреннее потребление".

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