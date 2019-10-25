"Уехал в справедливую страну": беглый Вовк появился в студии Шустера

Экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк, которого объявили в международный розыск, признался, почему сбежал из Украины.

Он появился в режиме видеосвязи в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" в пятницу, 25 октября.

"Причины очень простые. Я не хочу участвовать в судилище. Последние 3 года, обществу, я не побоюсь этого слова, втюхивался миф про Роттердам+. Суть его сводилась к тому, что якобы любой рост тарифов – это коррупция", – заявил Вовк.

Беглый Вовк появился в студии Шустера capital.ua

По его словам, через два с половиной года расследования НАБУ сказало, что на самом деле, только часть, возможно, коррупционна и все их доказательства уже сыпятся.

"Понимая тот ажиотаж, который есть вокруг этой темы, я принял решение, что нужно находиться в той стране, где закон и справедливость имеет значение", – добавил он.

Вовк появился в студии Шустера Скриншот из видео

Вовк сказал, почему сбежал Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

В марте 2016 года НКРЭКУ утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию, согласно которой цена угля определялась по формуле "цена угля в портах Амстердам – Роттердам – Антверпен + стоимость его доставки в Украину" (известная как "Роттердам+").

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование возможных злоупотреблений служебными полномочиями со стороны должностных лиц НКРЭКУ в процессе принятия формулы "Роттердам+". Позже экс-глава НКРЭКУ Вовк отреагировал на обвинения.

Адвокат бывшего главы НКРЭКУ Ирина Одинец заявила, что Вовк не является подозреваемым, а заявления НАБУ будут опровергнуты. По ее словам, дело НАБУ по "Роттердам+" является политическим преследованием, а расследование не имеет юридической перспективы.

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