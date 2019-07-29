Экс-глава Госохраны после отставки купил элитное авто почти за 4 млн

Бывший начальник управления Государственной охраны Валерий Гелетей после своей отставки купил новый Mercedes G63 AMG.

В электронной декларации он указал, что соответствующий автомобиль стоит 3,7 млн гривен, сообщает "Страна".

"В право собственности Гелетей вступил 10 июля. Автомобиль был выпущен в 2019 году, а купил его Гелетей не в автосалоне, а у частного лица. Продавцом указана Семергей Людмила Викторовна", – говорится в сообщении.

При этом журналисты отмечают, что бывшему начальнику управления Государственной охраны удалось купить Gelandewagen за почти вполовину меньшую стоимость, чем просят за такую модель на авторынке.

В частности, новый Mercedes-Benz G63 AMG стоит не менее 6 млн гривен.

Валерий Гелетей купил новый Mercedes G63 AMG LIGA.net

Валерий Гелетей купил новый Mercedes G63 AMG "Страна"

Валерий Гелетей купил новый Mercedes G63 AMG "Страна"

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 мая Гелетей сообщил, что уходит в отставку и уже написал рапорт на увольнение.

"Горжусь каждым своим рабочим днем ​​в управлении государственной охраны Украины. Вместе с тем, понимаю, что новоизбранный президент Украины должен формировать свою собственную команду", – заявлял он.

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