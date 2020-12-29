Экс-глава ГФС объяснил, почему выписал себе премию в 1000% от зарплаты

Бывший временно исполняющий обязанности руководителя Государственной фискальной службы Денис Гутенко заявил, что выписал себе премию в 1000% от оклада, поскольку компенсировал зарплату за несколько месяцев.

"В этот период происходило разделение ГФС на Государственную налоговую службу, таможню и налоговую милицию. Деньги с ГФС на ГНС были переброшены раньше, чем по факту переходили люди в новую структуру. Поэтому у ГФС периодически не было денег на выплату зарплаты", – сообщил Гутенко в Facebook.

По его словам, в какие-то месяцы надбавка была, а в какие-то нет. Это зависело от финансирования Министерством финансов.

"Поэтому в тот месяц пришло финансирование и была выплачена зарплата персоналу за несколько месяцев путем повышения надбавки в одном месяце. Выплата надбавок на госслужбе, по крайней мере в центральных органах, может идти в сотнях процентов к окладу. А у меня к тому же эти сотни применялись к окладу по моей основной должности – директора департамента. Отсюда и такая цифра", – подчеркнул Гутенко.

Бывший врио ГФС заявил, что в итоге следователь Государственного бюро расследований подготовил, а прокурор согласовал ходатайство о взятии его под стражу. Гутенко подозревают в превышении служебных полномочий, что грозит ему от семи до десяти лет ограничения или лишения свободы.

Напомним, с 5 сентября 2018 года по 17 июля 2019 года и.о. главы ГФС был Александр Власов. Он уволился по собственному желанию после скандала с президентом Украины Владимиром Зеленским.

С 23 июля 2019 года по 12 февраля 2020 года обязанности руководителя фискальной службы выполнял Денис Гутенко, с 12 февраля по 25 ноября – Сергей Солодченко, а с 25 ноября – Дмитрий Сосинович.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2019 года Кабинет министров принял решение о начале реформирования Государственной фискальной службы с целью разделить ее на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.