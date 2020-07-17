Экономия и забота об экологии: в Харьковской области стартовал самый масштабный проект энергосбережения в стране

Глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер подписал меморандум о партнерстве с ГО "Украинская ассоциация энергосервисных компаний". В рамках сотрудничества с энергосервисными компаниями в Харьковской области планируется сделать энергоэффективными здания бюджетных учреждений, тем самым сэкономив более 20% затрат на коммунальные услуги.

Харьковская область уже имеет успешный опыт реализации проектов по энергоэффективности. В двух городах области – Первомайском и Харькове энергоэффективными стали 9 объектов, что позволило за один отопительный сезон сэкономить 20-27% стоимости тепла. В городе Лозовая к запуску готовы 6 объектов бюджетной сферы, оценить уровень экономии там можно будет после окончания следующего отопительного сезона.

Во время подписания меморандума председатель ХОГА Алексей Кучер подчеркнул, что вопрос энергоэффективности важен для региона.

"При назначении я выделил главные направления своей деятельности, в частности это и экология. Мы знаем, что обычно энергоэффективность – это улучшение экологического состояния региона. Для нас это направление является крайне важным и мы мощно работаем в этом направлении", – отметил Кучер.

Самое главное, подчеркивают в Харьковской областной администрации, что для реализации проекта энергоэффективности в рамках сотрудничества с энергосервисными компаниями не расходуются бюджетные средства. Используются средства энергосервисной компании, которая внедряет энергоэффективный проект в бюджетных зданиях города. Речь идет об обновлении системы отопления, освещения, утепления зданий за кредитные средства инвестора.

Договоры с энергосервисными компаниями предусматривают срок и процент экономии,80% от сэкономленных средств идут инвестору,20% остается в бюджете. Если процент экономии превышает запланированный, и сумма возмещения увеличивается, то договор расторгается досрочно.

В течение месяца с момента подписания меморандума будет составлен список бюджетных учреждений Харьковской области, которые будут задействованы в проекте. До конца 2021 года планируется перевести на энергосберегающие технологии не менее 20 объектов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кучер заявил, что сводный бюджет региона был выполнен за первое полугодие. По его словам, плановых показателей удалось достичь всего за 6 месяцев, за это время в общий фонд сводного бюджета поступило 9,3 миллиарда гривен, также пополнился и общий фонд областного бюджета –туда поступило 1,4 миллиарда.