Экономисты выступили за локдаун в Украине и подсчитали последствия

Экономисты призвали ввести в Украине локдаун в связи с распространением коронавируса и спрогнозировали, что потери бюджета не будут такими значительными как весной.

Об этом сообщили аналитики Киевской школы экономики во время представления программы "Что будет с экономикой через COVID-19? Презентация макропрогнозов". Они отмечают, что экономические потери незначительны по сравнению с выгодами от спасения здоровья и жизни граждан.

Локдаун в декабре будет стоить Украине 5,4% ВВП за месяц. Помощь населению и бизнесу в связи с ограничениями достигнет 23 млрд грн.

Прогноз убытков от локдауна в декабре:

падение ВВП в 2020 году составит 5.1% год к году,

1.9 п.п. – падение внешнего спроса,

2.0 п.п. – сокращение занятости,

0.9 п.п. – закрытия бизнеса через жесткий карантин весной,

0.3 п.п. – другие факторы.

"В случае повторения карантина, близкого по формату к весеннему, в декабре экономика отреагирует с меньшей магнитудой, чем во 2-м квартале. Прогноз падения ВВП – 5.4% за месяц по такому сценарию", – сообщили аналитики.

По оценкам Центра макроэкономического моделирования, продление карантина выходного дня до конца года приведет к потере 0,14 п.п. ВВП.

"При продлении карантина выходного дня заболеваемость растет, при этом Украина проигрывает и на эпидемиологическом, и на экономическом фронте, так как часть предприятий вынуждены не работать в субботу и воскресенье. Если введут полный карантин до конца года, то он будет менее болезненный, чем весной, и будет иметь незначительное влияние на экономику", – считает руководитель Центра макроэкономического моделирования KSE Юрий Шоломицкий.

Расходы государства, которые также включали поддержку пенсионеров, во время весеннего карантина составили 33,4 млрд грн. В случае усиления карантинных мероприятий, поддержка бизнеса и людей потребует дополнительного финансирования.

Пакет поддержки в случае усиления карантина может дублировать весенний пакет поддержки:

– отмены на месяц ЕСВ для ФЛП, выплаты ФЛП с детьми;

– субсидия на услуги ЖКХ в декабре-январе (долг переводится на правительство);

– отмены налога на имущество на месяц;

– расширение программы 5-7-9 как поддержки собственно бизнеса.

По мнению аналитиков, получить средства на поддержку экономики можно несколькими способами: внешних заимствований; перенаправления средств, выделенных на капитальные расходы бюджета – приостановлении строительства инфраструктуры (в т.ч. дорог) использование еще не потраченных средств Фонда борьбы с COVID-19.

В то же время, глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп фракции "Слуга народа" Данил Гетманцев в интервью LB озвучил свои подсчеты потерь от локдауна.

"Мы считаем, что локдаун на три недели прибавит максимум до 0,5-0,7% к уже существующему падению ВВП. Это минус к тому минусу, который мы уже имеем. Но не более процента в любом случае. Это, конечно, плохо. Это больно. Однако, если мы говорим о жизни людей, это уже вопрос не денег. Это мировоззренческий вопрос, чему мы предоставляем приоритет. Я считаю, что обсуждать альтернативу жизни-деньги, даже одной жизни одного украинца и 0,7% ВВП мы не имеем морального права", – заявил он.

Гетманцев также высказался о решении правительства о введении карантина выходного дня.

"Проблема таких решений в том, что никто не знает правильных решений. Правительство приняло такое решение. Например, Турция тоже приняла решение о карантине выходного дня. Правильное или нет, ну кто знает? Это покажет практика. Я сторонник более жестких мер, которые прогнозируемо будут эффективными. Если мы говорим о разрыве цепочки заражений, то точно эффективнее будет две или три недели локдауна, чем два дня с перерывом на рабочие. Но правительство – единственный орган, который может и должен принимать решение в такой ситуации", – добавил он.

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