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МирСпорт

Российскому рублю предрекли исторический обвал

14.2тЧитать новость на украинском

Введение очередных санкций США против России однозначно обвалит курс российского рубля к доллару.

В комментарии OBOZREVATEL эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что будущее российского рубля будет зависеть от того формата санкций, который выберут США.

"Обсуждают разные варианты: от полной блокировки российских банков до возможности рефинансирования российского внешнего долга. В любом случае, введение санкций приведет к падению российского рубля. Однако глубина падения будет зависеть от того, насколько серьезными будут санкции по отношению к российским банкам и к возможности рефинансирования российского внешнего долга", - пояснил экономист.

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По его словам, если это решение будет касаться невозможности рефинансирования внешнего российского долга, однозначно российская экономика сильно пострадает и рубль достигнет своего исторического минимума.

"Хотя не думаю, что это приведет к дефолту. Россия ориентирована на экспорт сырья , и исходя из этого, только по базе ее экспортного потенциала, она сможет частично погасить те долги, которые есть. Но падение рубля будет очень большое", - отметил Пендзин.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Сенат США внесли законопроект о введении нового пакета санкций "из ада" против России. Он предусматривает ограничения против нового госдолга России, а также сделок, связанных с инвестициями в энергетические проекты с поддержкой от российских госкомпаний.

Анонсированные санкции уже обвалили рынок российского госдолга, а аналитики прогнозируют падение российского рубля до 90 за доллар.

В комментарии OBOZREVATEL финансовый консультант Василий Невмержицкий заявил, что принятие так называемого "адского" законопроекта об усилении санкций против РФ приведет к ее дефолту.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Персона
Олег Пендзин
Место
Россия
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Моня
Моня
".. якщо ми не захопимо Москву, то нам гаплик..", - А. Парубiй
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Ратникова Юлия
Ратникова Юлия
Особо нервным москалям и особо тупым скаклам, голосящим про «влияние санкций» всё-таки скажу две умные вещи. Во-первых, к нынешнему уровню спекулятивных влияний на нашу валюту ответственные за экономику граждане долго и упорно шли, прямо с «правительства Гайдара». И сейчас, к примеру, рубль тупо роняют в том числе трейдеры наших же государственных банков. И им нихуя не можем сказать: «рынок» жыж. А во-вторых, чисто для начала, посмотрите динамику нефтяных цен, эксперты, простите, хуевы.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Это мы уже проходили... А вот доллар по 30 грн., это реальность ближайших дней.
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Д Алексей
Д Алексей
Пигин Макс, тебя как почитаешь, просто одно слово тебя характеризует как личность - пиздоватый..
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