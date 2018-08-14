Российскому рублю предрекли исторический обвал

Введение очередных санкций США против России однозначно обвалит курс российского рубля к доллару.

В комментарии OBOZREVATEL эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что будущее российского рубля будет зависеть от того формата санкций, который выберут США.

"Обсуждают разные варианты: от полной блокировки российских банков до возможности рефинансирования российского внешнего долга. В любом случае, введение санкций приведет к падению российского рубля. Однако глубина падения будет зависеть от того, насколько серьезными будут санкции по отношению к российским банкам и к возможности рефинансирования российского внешнего долга", - пояснил экономист.

По его словам, если это решение будет касаться невозможности рефинансирования внешнего российского долга, однозначно российская экономика сильно пострадает и рубль достигнет своего исторического минимума.

"Хотя не думаю, что это приведет к дефолту. Россия ориентирована на экспорт сырья , и исходя из этого, только по базе ее экспортного потенциала, она сможет частично погасить те долги, которые есть. Но падение рубля будет очень большое", - отметил Пендзин.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Сенат США внесли законопроект о введении нового пакета санкций "из ада" против России. Он предусматривает ограничения против нового госдолга России, а также сделок, связанных с инвестициями в энергетические проекты с поддержкой от российских госкомпаний.

Анонсированные санкции уже обвалили рынок российского госдолга, а аналитики прогнозируют падение российского рубля до 90 за доллар.

В комментарии OBOZREVATEL финансовый консультант Василий Невмержицкий заявил, что принятие так называемого "адского" законопроекта об усилении санкций против РФ приведет к ее дефолту.