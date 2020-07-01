Экономист проанализировал результаты работы экономики Украины за полгода: поступления не выполнены

В июне 2020 Государственная налоговая служба Украины отчиталась о рекордных за всю историю поступления в бюджет, таможня выполнила свой план за счет существенного его уменьшение в начале карантина, а ЕСВ и в городские бюджеты собрали больше, чем год назад, но план не выполнили.

Об этом в своем Facebook сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. Он проанализировал результаты работы экономики Украины и бюджетные поступления за май и шесть месяцев 2020 года.

Итак, по данным экономиста, за июнь 2020:

таможня выполнила существенно уменьшен план, собрали 21,65 млрд грн при запланированных 21,64 млрд грн.

налоговая отчитывается о рекордных поступления, собрали 89,1 млрд грн при плане 82,7, это +6,4 млрд грн к плану, или +7,69%.

поступления в местные бюджеты составили 22,4 млрд грн при плане 25 млрд грн, это -10,41% к плану

ЕСВ собрано 25,2 млрд грн, это на 0,4 млрд грн больше, чем год назад или +1,63%.

Он также сообщил, что государственный бюджет в мае выполнен на 110,85%, при скорректированном плане 118,3 млрд грн собрали 131,2 млрд грн.

Подытоживая работу экономики страны за шесть месяцев 2020 года, Компаниец привел следующие данные:

Поступления в Государственный бюджет не выполнен на 34,1 млрд грн, или -6,16% к плану, собрали 519,5 млрд грн при плане 553,5 млрд грн;

Налоговая собрала 269,8 млрд грн при плане 271,5 млрд грн, -0,63% к плану;

Таможня собрала 125,1 млрд грн при плане 159,1 млрд грн, -21,36% к плану;

Местные бюджеты собрали 134,9 млрд грн при плане 149,9 млрд грн, или -9,98% к плану;

ЕСВ собрано 138,2 млрд грн, это на 6,8 млрд грн больше, чем год назад или только + 5,17%.

Facebook Владимира Компанийця

Facebook Владимира Компанийця

Facebook Владимира Компанийця

Экономист проанализировал работу экономики Украины Facebook Владимира Компанийця

Экономист проанализировал работу экономики Украины Facebook Владимира Компанийця

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Министерстве развития экономики Украины сделали прогноз, что страна ожидает восстановления хозяйства после коронавирусного кризиса в октябре-декабре 2020 года.