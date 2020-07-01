МоваЯзык

Топ-темы:

Экономист проанализировал результаты работы экономики Украины за полгода: поступления не выполнены

Марина Погорилко
Экономика
1,2 т.
Государственный бюджет в мае выполнен на 110,85%, - экономист (фото: Экономическая правда)

Государственный бюджет в мае выполнен на 110,85%, - экономист (фото: Экономическая правда). экономическая правда

В июне 2020 Государственная налоговая служба Украины отчиталась о рекордных за всю историю поступления в бюджет, таможня выполнила свой план за счет существенного его уменьшение в начале карантина, а ЕСВ и в городские бюджеты собрали больше, чем год назад, но план не выполнили.

Об этом в своем Facebook сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. Он проанализировал результаты работы экономики Украины и бюджетные поступления за май и шесть месяцев 2020 года.

Итак, по данным экономиста, за июнь 2020:

  • таможня выполнила существенно уменьшен план, собрали 21,65 млрд грн при запланированных 21,64 млрд грн.

  • налоговая отчитывается о рекордных поступления, собрали 89,1 млрд грн при плане 82,7, это +6,4 млрд грн к плану, или +7,69%.

  • поступления в местные бюджеты составили 22,4 млрд грн при плане 25 млрд грн, это -10,41% к плану

  • ЕСВ собрано 25,2 млрд грн, это на 0,4 млрд грн больше, чем год назад или +1,63%.

Он также сообщил, что государственный бюджет в мае выполнен на 110,85%, при скорректированном плане 118,3 млрд грн собрали 131,2 млрд грн.

Подытоживая работу экономики страны за шесть месяцев 2020 года, Компаниец привел следующие данные:

  • Поступления в Государственный бюджет не выполнен на 34,1 млрд грн, или -6,16% к плану, собрали 519,5 млрд грн при плане 553,5 млрд грн;

  • Налоговая собрала 269,8 млрд грн при плане 271,5 млрд грн, -0,63% к плану;

  • Таможня собрала 125,1 млрд грн при плане 159,1 млрд грн, -21,36% к плану;

  • Местные бюджеты собрали 134,9 млрд грн при плане 149,9 млрд грн, или -9,98% к плану;

  • ЕСВ собрано 138,2 млрд грн, это на 6,8 млрд грн больше, чем год назад или только + 5,17%.

Экономист проанализировал результаты работы экономики Украины за полгода: поступления не выполнены

Экономист проанализировал результаты работы экономики Украины за полгода: поступления не выполнены Facebook Владимира Компанийця

Экономист проанализировал результаты работы экономики Украины за полгода: поступления не выполнены

Экономист проанализировал результаты работы экономики Украины за полгода: поступления не выполнены Facebook Владимира Компанийця

Экономист проанализировал результаты работы экономики Украины за полгода: поступления не выполнены

Экономист проанализировал результаты работы экономики Украины за полгода: поступления не выполнены Facebook Владимира Компанийця

Экономист проанализировал работу экономики Украины

Экономист проанализировал работу экономики Украины Facebook Владимира Компанийця

Экономист проанализировал работу экономики Украины

Экономист проанализировал работу экономики Украины Facebook Владимира Компанийця

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Министерстве развития экономики Украины сделали прогноз, что страна ожидает восстановления хозяйства после коронавирусного кризиса в октябре-декабре 2020 года.

Владимир Компаниец
Поделиться в Facebook
  2. Экономика