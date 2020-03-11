Обвал мировых цен на нефть: Иноземцев предрек России скорые проблемы

Российский политолог и экономист Владислав Иноземцев заявил, что обвал мировых цен на нефть может привести к бюджетным потерям РФ в размере порядка 3 триллионов рублей в год (40 млрд долларов).

"Если цены останутся на нынешнем уровне, экономика России, скорее всего, уйдет в рецессию со второго квартала", – спрогнозировал он в блоге OBOZREVATEL.

По оценкам экономиста, "провал переговоров по сделке ОПЕК+ приведет к потерям, превышающим 6 триллионов рублей в пересчете на 3 года. Думаю, такого рода проблемы будут стоить порядка 3 триллионов рублей в год. По сути, это 3% ВВП".

Иноземцев напомнил о том, что в 2019 году темпы роста российской экономики составляли 1,3%. "Мне кажется, что в 2020 году мы уйдем на -1%, а в 2021 году, если цены на нефть останутся на том же уровне, на -2…-3%", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе. Переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России. По оценкам экспертов, РФ будет терять $100-150 млн в день.

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