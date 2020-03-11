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11 марта • обновлено в 10:07
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Обвал мировых цен на нефть: Иноземцев предрек России скорые проблемы

2.1т
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Российский политолог и экономист Владислав Иноземцев заявил, что обвал мировых цен на нефть может привести к бюджетным потерям РФ в размере порядка 3 триллионов рублей в год (40 млрд долларов).

"Если цены останутся на нынешнем уровне, экономика России, скорее всего, уйдет в рецессию со второго квартала", – спрогнозировал он в блоге OBOZREVATEL.

По оценкам экономиста, "провал переговоров по сделке ОПЕК+ приведет к потерям, превышающим 6 триллионов рублей в пересчете на 3 года. Думаю, такого рода проблемы будут стоить порядка 3 триллионов рублей в год. По сути, это 3% ВВП".

Иноземцев напомнил о том, что в 2019 году темпы роста российской экономики составляли 1,3%. "Мне кажется, что в 2020 году мы уйдем на -1%, а в 2021 году, если цены на нефть останутся на том же уровне, на -2…-3%", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе. Переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России. По оценкам экспертов, РФ будет терять $100-150 млн в день.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Мировые цены на нефть Эксклюзив
Персона
Владислав Иноземцев
Место
Россия
Теги
Новости России нефть
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
цена на нефть уже около 38. так что скачите дальше.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Экономист из него конечно сильный. Он вообще в курсе почему последние годы малый прирост экономики и ВВП в России? Ну то что он задолжал российским банкам около 10 лямов баксов я уж молчу.
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фил филька
фил филька
скоро все россияне ломанутся в неньку. в развитую, процветающую и богатую страну. скоро..))
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