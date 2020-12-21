Экономист назвал условие укрепления гривни в 2021 году

На сегодняшний день гривня укрепляется в основном благодаря тому, что доллар США обесценивается. Если в 2021 году Украина будет получать международную финансовую поддержку, укрепление гривни продолжится.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский. "Всемирным фактором укрепления гривни является то, что американская экономика перенасыщена долларом. 2 триллиона, которые влили в американскую экономику, ищут выхода. Доллар обесценивается", – пояснил он.

Экономист также назвал внутренние факторы, способствующие укреплению гривни.

Первый – увеличение предложения доллара. "Нам оказали помощь в долларах, соответственно, она будет выходить на валютный рынок", – сказал он.

Второй – Министерство финансов увеличило ставку по облигациям внутреннего государственного займа. "Как результат, эти облигации стали привлекательными для нерезидентов. Они снова начали заходить в украинские ценные бумаги. Для этого они продают доллары, евро, и предложение доллара на валютном рынке увеличивается", – объяснил Несходовский.

Третий – Национальный банк, поддерживая банки, предоставляет им средства для рефинансирования в гривне. "Также деньги выходят из депозитных сертификатов, которые предлагает НБУ, так как доходность по ним теперь существенно ниже, чем доходность по ОВГЗ. Это увеличивает количество гривни в обороте", – сказал экономист.

По его оценкам, состояние гривни в 2021 году будет зависеть от действий Минфина и НБУ, а также от финансовой поддержки международных партнеров. "Если наши международные партнеры будут давать нам деньги, мы будем продолжать видеть укрепление национальной валюты. Если нет, будет девальвация гривни", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, в Государственном бюджете на 2021 год предусмотрен курс доллара США на уровне 29,1 гривни за 1 доллар. По расчетам МВФ, среднегодовой курс доллара в Украине в 2021 году составит 28,12 гривен.