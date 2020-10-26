Украинцы заплатят за 'особую' зону на Донбассе, – аналитик

Преференции, которые могут предоставляться для привлечения инвесторов в рамках реализации свободной экономической зоны на Донбассе, фактически будут профинансированы за счет налогоплательщиков.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий. "Для восстановления Донбасса нужно активно общаться не с частными инвесторами, а с государствами-партнерами, которые будут инвестировать на государственном уровне", – заявил он.

Эксперт добавил, что в условиях большого дефицита госбюджета Украины преференции инвесторам будут означать дополнительную нагрузку на бюджет и государственный долг страны.

Кроме того, по его оценкам, привлечь на Донбасс частные иностранные инвестиции будет крайне трудно, поскольку за рубежом "Украину воспринимают как страну, где идет война". "Иностранцев и сейчас очень трудно привлечь в Украину. Тем более их будет трудно привлечь на Донбасс, где уж точно, по их мнению, идет война. Они не будут разбираться в локациях и в расстоянии от линии разграничения", – объяснил Паращий.

Как писал OBOZREVATEL, во время ежегодного обращения к украинцам с трибуны Верховной Рады президент Владимир Зеленский заявил, что свободная экономическая зона на Донбассе предоставит региону налоговые и таможенные преференции.