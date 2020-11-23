На поддержку бизнеса в локдаун Украине понадобятся миллиарды, а их нет, – экономист
Поддержка украинских предпринимателей после введения жесткого локдауна обойдется государственному бюджету в 20 млрд гривен.
"Очень приблизительно, в месяц такая поддержка предпринимателей в отраслях, по которым бьет локдаун – это около 20 млрд грн", – сообщил бывший заместитель министра экономики Павел Кухта в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, таких денег сейчас в госбюджете нет. Более того, средств едва хватает выплачивать пенсии и зарплаты.
"Но там время идет не на дни, а на часы и, кажется, это время потеряно. До конца декабря мы физически не успеем. Думаю, что ранее января, при наилучшем сценарии, мы это не можем получить, а учитывая, что мировые рынки спят, то и январь, скорее всего, потеряем", – резюмировал Кухта.
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