Как правильно покупать доллары и почему лучше этого не делать: советы экономиста

Чтобы сохранить сбережения, не стоит вкладывать их только в валюту, а диверсифицировать свои активы.

В частности, часть сбережений в гривне можно держать в активах, которые будут давать доходность выше, чем инфляция. Такой совет в эфире телеканала Obozrevatel TV озвучил экономист Тарас Козак.

"Я как финансист не рекомендовал бы вкладывать все свои средства в доллары или в евро. Лучший подход – это диверсифицировать свои активы. То есть часть портфеля сбережений должна быть в иностранной валюте, в том числе и в долларах, в том числе и в евро. Часть своих сбережений нужно держать в гривне", – сказал он.

В этом контексте экономист отметил, что, учитывая прогнозируемую правительством и Нацбанком инфляцию 2021 года – до 8% и до 6% соответственно, – при доходности облигаций внутреннего государственного займа на уровне 10-11% вложение в них "покрывает все худшие прогнозы по инфляции".

Экономист также сказал, что не советует ориентироваться на курс доллара по отношению к гривне, заложенный в Госбюджете на 2021 год – 29,1 гривен за доллар, – в случае игры на курсах.

По его словам, эта цифра является формальным показателем, в то время как реальный курс доллара "крайне сложно угадать", поскольку он зависит от целого ряда показателей.

Как писал OBOZREVATEL, экономист, финансист Александр Савченко прогнозирует, что на конец текущего года американский доллар может стоить в Украине около 29 гривен.