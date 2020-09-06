Экономист дал прогноз курса доллара на конец года

К концу текущего года американский доллар может стоить в Украине около 29 гривен.

Такой прогноз в эфире телеканала Obozrevatel TV озвучил экономист, финансист Александр Савченко. "Я прогнозирую, что новая курсовая реальность до конца года – это 27-30 гривен за доллар. Мой прогноз – около 29 гривен на конец года", – уточнил он.

По мнению экономиста, курс доллара будет оставаться более или менее стабильным, "пока последний приближенный к власти инвестор не выведет свои деньги через продажу ОВГЗ".

"Я планирую, что это произойдет где-то в ноябре месяце", – сказал Савченко.

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