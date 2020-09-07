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Экономист дал прогноз курса доллара на конец года

Татьяна Гайжевская
Татьяна Гайжевская
Экономика
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Экономист дал прогноз курса доллара на конец года

Валюта США может подорожать до конца 2020 года.

К концу текущего года 1 доллар США может стоить в Украине около 29 гривен.

Такой прогноз в эфире телеканала Obozrevatel TV озвучил экономист, финансист Александр Савченко. "Я прогнозирую, что новая курсовая реальность до конца года – это 27-30 гривен за доллар. Мой прогноз – около 29 гривен на конец года", – уточнил он.

По мнению экономиста, курс доллара будет оставаться более или менее стабильным, "пока последний приближенный к власти инвестор не выведет свои деньги через продажу ОВГЗ". "Я планирую, что это произойдет где-то в ноябре месяце", – сказал Савченко.

Как писал OBOZREVATEL:

  • Официальный курс доллара в пятницу, 4 сентября, вырос на 4 копейки и установился на уровне 27,69 грн. А вот стоимость евро пошла вниз – в 32,73 грн (-6 коп.).

  • Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб спрогнозировал, что курс доллара в Украине в ближайшее воскресенье, начиная с 7 сентября, может установиться на уровне 27,6 в покупке и 27,8 грн в продаже.

  • Национальный банк Украины сообщил, что новая вспышка коронавируса и усиление карантина могут сдержать потребительский спрос и затормозить восстановление в сферах, которые ориентированы на внутренний рынок.

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