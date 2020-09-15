Экономист дал прогноз курса доллара на 2021 год: что украинцам делать с валютой

В 2021 году курс доллара Украине останется в рамках нынешних колебаний – 27,8-28 грн/$. Украинцам не стоит ориентироваться на 2019 год, когда валюта была по 23,5 грн. К таким отметкам американская валюта в ближайшее время не опустится.

Такой прогноз дал экономист Виктор Скаршевский в эфире канала "Украина 24". Он вспомнил, какой курс был год назад и объяснил, почему за это время произошли такие изменения.

"В прошлом году действительно было 23,5 грн (за доллар. — Ред.), плюс пять гривен мы получили. Но ориентироваться на прошлый год не совсем корректно, потому что был мощный приток — 5 млрд долларов — спекулятивного нерезидентского иностранного капитала на рынок украинских ОВГЗ, который привел к очень сильному и вредительскому укреплению гривни. От этого украинские экспортеры потеряли в прошлом году порядка 3-4 млрд долларов", — рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, доллар в Украине в ближайшие семь дней может подорожать до 28 грн.