Украина может стать одной из самых больших "жертв" пандемии коронавируса COVID-19 в мире.

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Такое мнение высказал экс-заместитель главы правления НБУ, финансист, экономист Александр Савченко в комментарии изданию "Гордон". По его словам, украинская экономика "протянет" до середины мая в режиме карантина (прогнозированные строки выхода из него), но потери вырастут.

"Если при карантине до конца апреля я оценивал потери в 15% ВВП и безработицу в 30%, то при продлении карантина оцениваю потери ВВП за год в 17%, а рост безработицы – до 35%. Это существенно ухудшает экономическое положение. Я продолжаю придерживаться точки зрения, что, в отличие от всех стран мира, даже включая Россию, Украина ничего не выделила на поддержку людей и бизнеса", – заявил Савченко.

Экономист дал неутешительный прогноз для Украины из-за карантина. Иллюстрация

Он сказал, что самой большой проблемой для экономики страны станет именно сокращение рабочих мест. Также, по его мнению, слова о создании в Украине 500 тыс. новых рабочих мест – только миф.

"Многие люди у нас просто еще не понимают, что они не смогут прийти на свои рабочие места в магазины, рестораны, кафе, к своему работодателю – частному предпринимателю после карантина. Просто потому, что к тому времени их рабочих мест уже не будет. И чем дольше будет карантин без финансовой поддержки бизнеса, тем более стремительно будут разрушаться рабочие места. За такую неадекватную политику придется заплатить. Какой будет расплата? Я не знаю", – отметил экономист.

"На данный момент выходит, что Украина станет одной из самых больших жертв пандемии коронавируса в мире. Пока нас спасает только один фактор – упавшие больше чем в три раза цены на нефть и газ... Если бы не было такого падения, ситуация была бы беспрецедентная. Пока судьба нам благоволит и дает шанс для прорыва, но мы его закапываем в землю", – подытожил Савченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины продлил действие карантинных мер из-за эпидемии коронавируса в стране до 11 мая.