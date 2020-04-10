Экономике России предрекли пять шоковых сценариев из-за коронавируса

Для России кризис, спровоцированный коронавирусом, может оказаться весьма болезненным ввиду специфики российской экономики.

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Об этом заявили ведущие российские эксперты в области экономики и финансов, пишет Deutsche Welle.

По словам директора Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игоря Николаева, специфика России заключается в том, что для нее мировой кризис пришел в связке с падением цен на нефть.

Кризис в России

"Как говорится, пришла беда, отворяй ворота. В России ворота оказались очень широко распахнуты", – сказал Николаев, добавив, что этими двумя шоками дело не ограничивается.

По мнению руководителя Экономической экспертной группы (ЭЭГ) Евсея Гурвича, России уготовано пять шоков: третьим станет отток капитала: "Во время любого кризиса наблюдается бегство капитала в самые развитые экономики. Так было и в 2009 году. Хотя эпицентром кризиса тогда были США, капитал побежал туда", – подчеркнул экономист.

Еще один шок – это изоляция, следствием которой является ограничение передвижения товаров и людей. И, наконец, последний шок, который глава ЭЭГ обозначил как "уникальный", – это высочайшая степень неопределенности, из-за которой бизнес лишен возможности строить какие-либо планы, в то время как ощутимой помощи от государства практически не будет поступать.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за обвала цен на нефть бюджет России, рассчитанный исходя из высокой стоимости сырья, за март и апрель недополучит более $1 млрд.