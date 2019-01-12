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"Экономика умирает": как друг Путина привел целую страну на грань катастрофы

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро, известный своей симпатией к российскому лидеру Владимиру Путину, начал второй срок на посту главы государства на фоне экономической катастрофы, которую сам и спровоцировал.

Он должен находится у власти еще шесть лет, однако в качестве лидера страны Мадуро продержится лишь столько, сколько ему позволит умирающая экономика Венесуэлы, сообщает RT.

56-летний преемник покойного Уго Чавеса проигнорировал правила рынка и международные нормы. После проведенных в 2018 году президентских выборов, которые не были признаны в более чем 60 странах мира, ему теперь грозит изоляция.

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Во время второго президентского срока Мадуро необходимо накормить свою голодающую страну, резко активизировать добычу государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela, а также отбиться от кредиторов, угрожающих арестовать зарубежные активы Каракаса.

За время первого срока политика Мадуро привела Венесуэлу к дефолту, инфляция превысила 2 млрд процентов, а миллионы граждан бежали из страны (около 10 процентов населения).

Николас Мадуро

Николас Мадуро

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 января состоялась инаугурация президента Венесуэлы. Для Мадуро это станет вторым шестилетним сроком на посту главы государства. На выборах он победил с результатом в 68 процентов голосов избирателей.

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Персона
Николас Мадуро
Место
Венесуэла
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