Экономика США выдержала удар: ФРС решила больше не снижать базовую ставку

Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку в целевом диапазоне 0-0,25% после двух подряд снижений ставки в марте.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ФРС в среду, 29 апреля.

"ФРС рассчитывает сохранить этот целевой диапазон до тех пор, пока не будет уверена, что экономика выдержала последние события и находится на пути к достижению своих максимальных целей в сферах занятости и стабильности цен", - говорится в заявлении регулятора.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор будет ждать больше данных о состоянии экономики перед тем, как менять свою кредитно-монетарную политику. Он также отметил, что во 2 квартале 2020 года экономика США будет падать "беспрецедентными темпами".

Справка: низкая учетная ставка делает доступными кредиты и стимулирует бизнес-активность, которая резко снизилась на фоне пандемии коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте Федеральная резервная система США экстренно снизила базовую процентную ставку для защиты экономики от влияния пандемии коронавируса COVID-2019.

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