Главная Новости
30 апреля • обновлено в 12:10
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Экономика США выдержала удар: ФРС решила больше не снижать базовую ставку

702
Читать материал на украинском

Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку в целевом диапазоне 0-0,25% после двух подряд снижений ставки в марте.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ФРС в среду, 29 апреля.

"ФРС рассчитывает сохранить этот целевой диапазон до тех пор, пока не будет уверена, что экономика выдержала последние события и находится на пути к достижению своих максимальных целей в сферах занятости и стабильности цен", - говорится в заявлении регулятора.

Экономика США выдержала удар: ФРС решила больше не снижать базовую ставку

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор будет ждать больше данных о состоянии экономики перед тем, как менять свою кредитно-монетарную политику. Он также отметил, что во 2 квартале 2020 года экономика США будет падать "беспрецедентными темпами".

Справка: низкая учетная ставка делает доступными кредиты и стимулирует бизнес-активность, которая резко снизилась на фоне пандемии коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте Федеральная резервная система США экстренно снизила базовую процентную ставку для защиты экономики от влияния пандемии коронавируса COVID-2019.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
США
Теги
Федеральная резервная система США (ФРС) учетная ставка
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Экономика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 10406.

    Вылечились: 1238. Умерли: 261.

  • В мире заболели уже более 3,2 миллиона человек, погибли – 228 тысяч.

  • Ляшко заявил, что Украина вышла на плато по COVID-19, прогноз оптимистичный.

  • Лекарство от рака протестируют на 120 больных коронавирусом в Британии. Говорят, хватит 1 таблетки в день.

  • Ученые озвучили смертельную опасность нового лекарства от COVID-19.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги