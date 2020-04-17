Экономика Китая рухнула из-за коронавируса: страна переживает худшие годы

Экономика Китая в январе-марте сократилась на 6,8% по сравнению с 2019 годом. Падение ВВП к четвертому кварталу 2019-го составило 9,8%.

Как сообщает Reuters, показатель ВВП страны последний раз находился на такой низкой отметке в 1992 году.

В марте объем промышленного производства в Китае упал на 1,1% в годовом исчислении, что лучше прогноза; инвестиции в первом квартале упали на 16,1%.

При этом инвестиции Китая в недвижимость в январе-марте снизились на 7,7% по сравнению с годом ранее.

"Исторический спад второй по величине экономики в мире происходит после усилий по сдерживанию коронавируса, который впервые появился в Китае в конце прошлого года", – пишет издание.

Экономика Китая рухнула

Подобные меры, которые в настоящее время действуют в основных экономиках других стран, разрушили мировую торговлю. Многие предполагают, что восстановление Китая, вероятно, начнется нескоро.

Агентство AP и Financial Times отмечают, что это самое большое снижение ВВП в стране за 40 лет с момента начала экономических реформ в 1979 году.

Согласно данным, аграрный сектор за указанный период сократился на 3,2%, промышленное производство - на 8,4, сфера услуг - на 5,2.

Реальный доход на душу населения в Китае сократился в годовом исчислении на 3,9% и составил за квартал 8561 юань (около 1,2 тыс. долларов).

Как сообщал OBOZREVATEL, пандемия инфекции COVID-19 может привести к глобальным изменениям мировой экономики: она "цифровизируется", но вместе с тем разобщит страны и сократит торговлю между ними.