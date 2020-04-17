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17 апреля • обновлено в 10:46
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Экономика Китая рухнула из-за коронавируса: страна переживает худшие годы

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Экономика Китая в январе-марте сократилась на 6,8% по сравнению с 2019 годом. Падение ВВП к четвертому кварталу 2019-го составило 9,8%.

Как сообщает Reuters, показатель ВВП страны последний раз находился на такой низкой отметке в 1992 году.

В марте объем промышленного производства в Китае упал на 1,1% в годовом исчислении, что лучше прогноза; инвестиции в первом квартале упали на 16,1%.

При этом инвестиции Китая в недвижимость в январе-марте снизились на 7,7% по сравнению с годом ранее.

"Исторический спад второй по величине экономики в мире происходит после усилий по сдерживанию коронавируса, который впервые появился в Китае в конце прошлого года", – пишет издание.

Экономика Китая рухнула

Экономика Китая рухнула

Подобные меры, которые в настоящее время действуют в основных экономиках других стран, разрушили мировую торговлю. Многие предполагают, что восстановление Китая, вероятно, начнется еще очень нескоро.

Агентство AP и Financial Times отмечают, что это самое большое снижение ВВП в стране за 40 лет с момента начала экономических реформ в 1979 году.

Согласно данным, аграрный сектор за указанный период сократился на 3,2%, промышленное производство - на 8,4%, сфера услуг - на 5,2%.

Реальный доход на душу населения в Китае сократился в годовом исчислении на 3,9% и составил за квартал 8561 юань (около 1,2 тыс. долларов).

Как сообщал OBOZREVATEL, пандемия инфекции COVID-19 может привести к глобальным изменениям мировой экономики: она "цифровизируется", но вместе с тем разобщит страны и сократит торговлю между ними.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Коронавирус
Место
Китай
Теги
карантин экономика ВВП
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Князь Всея Киевской Руси
Князь Всея Киевской Руси
это еще судов с компенсациями не было
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Князь Всея Киевской Руси, Украина будет подавать в суд на Китай??? Халявой запахло в хлеву свiдомо MAHДAйнyтoгo 6идлa???
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