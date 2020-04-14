Экономика Европы рушится из-за COVID-19: какие страны пострадают

В первой половине 2020 года валовой внутренний продукт в Европе из-за пандемии COVID-19 потеряет 10%. Во втором квартале экономика лишится 8,3 % ВВП.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

По прогнозам аналитиков Bloomberg во второй половине года общеевропейский ВВП покажет снижение на 5,2% по итогам года.

По прогнозу больше всего пострадают Италия и Испания, где коронавирус особо бушевал. ВВП этих стран в 2020 году снизится на 7,3% и 5,7% соответственно. Также экономика Британии потеряет за 5% ВВП, Германии и Франции по 4,7 %.

Карантин в Европе

Отмечается, что по прогнозу Международного валютного фонда страны Европы лишатся 7,5% ВВП. Больше всего вирус ударит также по Италии и Испании – 9,1% и 8% ВВП. Французы потеряют 7,2%, а немцы 7% ВВП.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный валютный фонд спрогнозировал падение экономики Украины по итогам 2020 года на 7,7%, но при этом ожидает роста экономики в 2021 году на 3,6%.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!