Авторы поекта "Владимир Зеленский" просчитались, а пандемия лишь ускорила кризис - Портников

Серьезный экономический и социальный кризис и так начался бы в Украине в ближайшее время из-за непрофессиональных руководителей государства, а пандемия коронавируса только ускорила его.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал украинский журналист и публицист Виталий Портников. По его словам, мировая пандемия, которая спровоцировала мировой кризис, только усилила нашу неблагоприятную ситуацию (полный текст интервью читайте здесь).

"Никто в целом мире не может предсказать последствия пандемии – так что и я не буду пророком апокалипсиса. Но то, что слабые зависимые экономики имеют меньший запас выносливости, думаю, и объяснять не нужно", – заверил он.

По его словам, нынешнее руководство государства не может принимать правильные решения в критических условиях. В качестве примера он привел назначения нового правительства, когда депутаты Верховной Рады даже не имели возможности ознакомиться с кандидатами на министерские должности и их программами.

Алексей Гончарук, Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль

"Дошло до того, что большинство кандидатов, предложенных президентом на заседании фракции правящего большинства, отказалась от участия в правительстве. Но это никого не остановило от дальнейшего голосования. Ни один из депутатов правящего большинства даже не спросил у президента об управленческом стыде, к которому он призывал. Не было ни обсуждения кандидатур министров, ни вопросов к ним. Возможности компетенции такого правительства и принятия решений являются очень ограниченными", – подчеркнул он.

Портников напомнил, что декорация предыдущего правительства Алексея Гончарука была задействована для некого имиджа реформаторов перед западными кредиторами.

"На это было потрачено столько ресурсов, в том числе и личных самого президента страны. Теперь эта декорация была изменена на другую с такой скоростью, что те же западные инвесторы могут заподозрить, что имеют дело не с настоящей властью, а с декорацией власти. Это серьезный просчет людей, которые придумали политический проект "Владимир Зеленский", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL , по мнению Виталия Портникова, в Украине в ближайшее время могут сформировать новое правительство, поскольку действующее под руководством премьер-министра Дениса Шмыгаля будет демонстрировать снижение рейтингов президента Владимира Зеленского.

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