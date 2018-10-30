Пошла наперекор: стало известно, как Германия подыграла ''Северному потоку-2''

В Европейском Союзе с помощью третьей газовой директивы пытаются сделать российским газопровод в обход Украины "Северный поток-2" экономически невыгодным. При этом все усилия блокирует Германия.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. По его словам, в вопросе строительства "Северного потока-2" Германия действует вопреки позиции Евросоюза, передает "Польское радио".

Чиновник отметил, что Европейская комиссия представляет определенную проевропейскую позицию, считая, что на "Северный поток-2" должна распространяться третья газовая директива.

"Это сделает этот проект, который мы критикуем, экономически невыгодным. Германия блокирует принятие этой директивы, работая на свой интерес... Германия действует против позиции ЕС, если считать, что Еврокомиссия представляет эту позицию", - сказал Чапутович.

Отмечается, что в пятницу, 2 ноября, в Варшаве пройдут польско-германские межправительственные консультации. В связи с ними в Варшаву прибудет канцлер Германии Ангела Меркель. Ожидается, что одной из тем консультаций будут разногласия по поводу строительства газопровода.

Глава польской дипломатии также отметил, что Варшава во многом согласна с немецкой политикой. "Речь идет, например, о позиции в отношении России, необходимости сохранения санкций против России за агрессию в Украине. Мы надеемся на хорошие переговоры и тесное сотрудничество между нашими государствами в ближайшем будущем", - отметил Чапутович.

Как писал OBOZREVATEL, проект "Северный поток-2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год — от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Дания остается единственной страной, которая до сих пор этого не сделала.

25 июля в Германии начали укладывать первые трубы в рамках строительства.

Ранее президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства трубопровода "Северный поток-2". В качестве альтернативы он предложил модернизацию транзитного газопровода, проходящего через украинскую территорию.

Позже канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что немецкая сторона считает важным сохранение транзита газа через территорию Украины.