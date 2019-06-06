Экономическая блокада Донбасса: Луценко высказался о снятии

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что торговля с предприятиями на оккупированных территориях Донбасса возможна только при их регистрации и уплате налогов в Украине.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, уточнив, что так происходило до 2017 года.

"После того, как террористы "национализировали" украинскую государственную и частную собственность на территории ОРДЛО, идея снять экономическую блокаду означает легализацию выплаты налогов террористическим образованием и перекладывание социальных и коммунальных расходов псевдореспублик на украинский бюджет", - сказано в сообщении.

Торговля с ОРДЛО ТСН

Генпрокурор напомнил, что такая торговля будет криминалом, что подпадает под статью 258-5 УК о финансировании терроризма.

Как сообщал OBOZREVATEL, Трехсторонняя контактная группа по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе планирует обсудить снятие экономической блокады с оккупированных территории Донецкой и Луганской областей. Такое предложение озвучил представитель Украинs в ТКГ Леонид Кучма.

Напомним:

На заседании Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске 5 июня стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня на Донбассе.

Кроме того, была достигнута договоренность о разведении сил и средств возле Станицы Луганской с 10 июня.

При этом "Л/ДНР" потребовали немедленного начала прямого диалога с Киевом касательно экономических проблем временно оккупированных территорий.

Пятый президент Украины Петр Порошенко раскритиковал главу государства Владимира Зеленского из-за заявления о готовности Украины в одностороннем порядке отменить экономические ограничения против ОРДЛО.

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