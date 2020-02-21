Экологично и безопасно: сеть АЗК WOG обновила автопарк

Крупнейшая украинская сеть АЗК WOG, в 2019 году, инвестировала в полное обновление автопарка легковых автомобилей. Компания закупила 104 автомобиля, из них 96 — бренда Volkswagen, у официального дилера, "Атлант-М Киев".

"Основными критериями при выборе были надежность, безопасность и экологичность автомобилей. Во всех моделях снижено потребление ГСМ и уровень выброса CO2. Помимо инвестиций в успешное развитие компании, ключевым фактором для WOG является возможность улучшения экологической безопасности страны. Компания придерживается европейских экологических стандартов, и заботится о сокращении уровня выбросов вредных веществ в атмосферу", — сообщил Захар Кляхин, директор департамента логистики и транспортных перевозок WOG , - "Приобретенные автомобили предназначены для использования внутренними службами Компании. Это позволяет повысить скорость бизнес-процессов и обеспечить максимальную мобильность работы технических служб, которые отвечают за исправность и точность работы АЗC и работоспособность кассовых аппаратов, кофемашин и грилей. Постоянная работа над улучшением качества и скоростью обслуживания клиентов позволяет нам удерживать первенство на рынке".

Автомобили Volkswagen производятся концерном Volkswagen (VAG, Volkswagen AG), одним из ведущих мировых и крупнейшим европейским автопроизводителем. Сделка профинансирована компанией Porsche Finance Group Ukraine, которая является лидером австрийского рынка финансирования приобретения транспортных средств.

На базе трех автомобилей VW Crafter 35 LR организованы специализированные мобильные лаборатории, которые обеспечивают оперативный контроль качества и мобильность передвижения по всей территории Украины.

"Компания "Порше Украина", официальный импортер автомобилей Volkswagen, Audi, SEAT и Volkswagen, имеет 26 дилерских центров Volkswagen по всей Украине. Сотрудничество с компанией WOG – гордость для нас, ведь около 100 сотрудников одной из крупнейших сетей автозаправочных комплексов будут управлять автомобилями Volkswagen" – комментируют представители бренда Volkswagen в Украине.

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