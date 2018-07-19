Экологи в панике: Германия поддержала газопровод Путина в обход Украины

В Германии Федеральный конституционный суд не принял к рассмотрению иск экологического объединения Nabu, выступающего против строительства "Северного потока-2", с помощью которого Россия намерена поставлять газ в Европу в обход Украины.

В частности, экологи безуспешно пытались оспорить решение Высшего административного суда земли Мекленбург – Передняя Померания, ранее отклонившего жалобу на строительство газопровода, сообщает Deutsche Welle.

"Истцы не смогли доказать, что суд предыдущей инстанции нарушил конституцию Германии", – заявил судья Федерального конституционного суда.

Экологическое сообщество акцентирует внимание на том, что строительство российского газопровода нанесет вред животному и растительному миру Балтийского моря.

Кроме того, в Nabu считают, что в "Северном потоке-2" нет необходимости, чтобы обеспечить надежное снабжение Германии газом.

Напомним, ранее ФРГ выдала официальное разрешение на строительство 55-километрового участка российского газопровода на своей территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, Германия также выступила против поправок Еврокомиссии к газовой директиве, которые затрагивают проект "Северный поток-2".