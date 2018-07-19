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МирСпорт

Экологи в панике: Германия поддержала газопровод Путина в обход Украины

2.1тЧитать новость на украинском

В Германии Федеральный конституционный суд не принял к рассмотрению иск экологического объединения Nabu, выступающего против строительства "Северного потока-2", с помощью которого Россия намерена поставлять газ в Европу в обход Украины.

В частности, экологи безуспешно пытались оспорить решение Высшего административного суда земли Мекленбург – Передняя Померания, ранее отклонившего жалобу на строительство газопровода, сообщает Deutsche Welle.

"Истцы не смогли доказать, что суд предыдущей инстанции нарушил конституцию Германии", – заявил судья Федерального конституционного суда.

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Экологическое сообщество акцентирует внимание на том, что строительство российского газопровода нанесет вред животному и растительному миру Балтийского моря.

Кроме того, в Nabu считают, что в "Северном потоке-2" нет необходимости, чтобы обеспечить надежное снабжение Германии газом.

Напомним, ранее ФРГ выдала официальное разрешение на строительство 55-километрового участка российского газопровода на своей территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, Германия также выступила против поправок Еврокомиссии к газовой директиве, которые затрагивают проект "Северный поток-2".

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Тема
Северный поток-2
Место
Германия
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а я уверен, что украинская ГТС наносит огромный ущерб природе, и эксплуатацию ее надо запретить...
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Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
свинопасы как ужи на сковородке вертятся, пытаясь притянуть за уши перемоги.
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Ivan Rus
Ivan Rus
Паника не у экологов, паника у бандерлогов
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