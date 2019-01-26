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''Эгоисты!'' В Польше сделали неожиданное заявление о газопроводе в обход Украины

3.3тЧитать материал на украинском

Украине и Польше нужны союзники, чтобы остановить строительство Россией газопровода "Северный поток-2".

Сами страны не в состоянии повлиять на РФ и Германию, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Interia.

"Давайте будем честными: две могущественные страны, одна из которых является мировой державой, – Россия, а другая – Германия – четвертая экономика в мире – решили построить газопровод. Мы считаем, что это противоречит европейским правилам. Мы также считаем, что это противоречит гарантиям безопасности для Украины и Польши, и это эгоистическая деятельность", – сказал Моравецкий.

Он отметил, что Украине и Польше нужны единомышленники.

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"Нам нужны союзники, которые бы очень строго поставили вопрос. Вот как мы пытались действовать в течение нескольких лет, чтобы заставить других критиковать этот газопровод. Я возвращаюсь к первому пункту – это два могущественных государства и, так сказать, им нелегко что-либо запретить", – подчеркнул премьер-министр Польши.

Напомним, газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

''Эгоисты!'' В Польше сделали неожиданное заявление о газопроводе в обход Украины

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину. По его словам, Россия на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине, и при отсутствии новых договоров может прекратить транзит в начале 2020 года.

  • "Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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Тема
Северный поток-2
Место
ПольшаВаршава
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Исторически у России и Германии была общая граница. И она должна быть восстановлена. :-)))
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
"Остаточно прощавай" все ближе. Мощно заявил: "Давайте будем честными: две могущественные страны, одна из которых является мировой державой, – Россия,". А то тявкали: бензоколонка, бензоколонка ...
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Василь Коротун
Василь Коротун
Этот Сев. поток-2 начинает напоминать 1-е сентября 1939 года. Тогда тоже два монстра решили поделить Европу. Сегодня, особенно вспоминая, что Путин - агент ШТАЗИ, напрашивается именно эта аналогия с некоторыми вкраплениями современности.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Коротун, слабоумный,какой штази? Ему достаточного того,что он был сотрудником КГБ,от которого у вас теплеет в шароварах.
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