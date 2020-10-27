Единственное судно, способное достроить "Северный поток-2", прибыло на базу проекта

Во вторник, 27 октября, трубоукладчик "Академик Черский" вернулся в немецкий порт "Мукран", который является логистической базой российского проекта "Северный поток-2".

Такая информация появилась на портале MarineTraffic. Отмечается, что вместе с "Академиком Черским" в порт вернулись и суда снабжения "Умка" и Finval.

В порту "Мукран" хранятся трубы для веток газопровода. Его используют занятые в строительстве суда.

"Академик Черский" покинул порт "Мукран" в октябре. Он встал в Балтийском море напротив Куршской косы. Рядом с трубоукладчиком появились суда снабжения. По информации "Интерфакса", они провели тренировки на шельфе Балтийского моря для дальнейшего ведения подводных работ на трубопроводе "Северный поток-2".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Академик Черский" покинул порт Калининграда 26 октября.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Работы по строительству "Северного потока-2" были приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, которые вступили в силу в декабре 2019 года.

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