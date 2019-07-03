"Едет туда, куда его зовут": Россия разозлилась из-за мощного союзника Украины

В России негативно отреагировали на факт помощи Украине на сумму 45 млн долларов от Канады.

В комментарии RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что в Украине якобы уже 5 лет не происходит никаких изменений.

"На Украине никаких сознательных изменений не было пять лет. Вполне возможно, что канадские власти хотели бы каким-то образом поучаствовать в пиаре, который будет сопровождать новую серию реформ в стране. Есть шанс, что они будут более успешными и канадские либералы смогут выдать их за свой политический успех, учитывая, что сейчас у них проблемы с рейтингом", — сказал он.

По его словам, сам визит нового украинского лидера в Канаду состоялся из-за того, что "Зеленский едет туда, куда его зовут".

Владимир Зеленский

"В США на таких условиях его пока не приглашают. С европейцами он встретился, но там деньги будет получить значительно сложнее, особенно сейчас, после того как власть в ЕС поменялась. Зеленский понимает, что Канада на сегодняшний день является главным украинским спонсором. Пока рано говорить об успехе этих отношений. Думается все-таки, что Канада не может определять внутреннюю ситуацию в Украине", — заключил Брутер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Канада намерена выделить Украине 25 млн долларов помощи в реализации реформ по развитию демократии и уже увеличила поддержку мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

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