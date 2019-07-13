Еда в кредит не за горами: стало известно, как Путин довел россиян до нищеты

Граждане России стали больше денег тратить на продукты питания в сравнении с минувшими годами.

Как передает "Радио Свобода" со ссылкой на ежеквартальное исследование "Сбербанка", причина заключается в обнищании населения.

"Во втором квартале 2019 года доля расходов на продукты в годовом выражении составила 38,9% против 38,2% за аналогичный период 2018 года. На еду приходится большая часть расходов граждан. Чем выше доля расходов на продовольствие, тем ниже доля среднего класса в экономике", — отметили аналитики.

Согласно данным Росстата, после того, как Россия оккупировала Крым и Донбасс, в результате введения санкций, доходы россиян падали до 2017 года, а в 2018-м показали околонулевой рост в 0,1%. Однако падение вновь продолжилось в 2019 году.

В конце мая исследовательский центр "Ромир" опубликовал исследование, согласно которому почти четверть россиян (24%) экономит на еде. Всего за год доля таких респондентов увеличилась с 17 процентов.

В июне одна из крупнейших торговых сетей страны "Перекрёсток" анонсировала выпуск карты для покупки продуктов в кредит.

Иллюстрация Русская Пресса

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из-за роста цен в России закатила истерику даже пропагандистка Ольга Скабеева, которая обычно игнорирует внутренние проблемы РФ и интересуется лишь делами Украины. Так, она показала инфографику, согласно которой отдельные товары подорожали за год до 70%.

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