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Еда в кредит не за горами: стало известно, как Путин довел россиян до нищеты

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Граждане России стали больше денег тратить на продукты питания в сравнении с минувшими годами.

Как передает "Радио Свобода" со ссылкой на ежеквартальное исследование "Сбербанка", причина заключается в обнищании населения.

"Во втором квартале 2019 года доля расходов на продукты в годовом выражении составила 38,9% против 38,2% за аналогичный период 2018 года. На еду приходится большая часть расходов граждан. Чем выше доля расходов на продовольствие, тем ниже доля среднего класса в экономике", — отметили аналитики.

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Согласно данным Росстата, после того, как Россия оккупировала Крым и Донбасс, в результате введения санкций, доходы россиян падали до 2017 года, а в 2018-м показали околонулевой рост в 0,1%. Однако падение вновь продолжилось в 2019 году.

В конце мая исследовательский центр "Ромир" опубликовал исследование, согласно которому почти четверть россиян (24%) экономит на еде. Всего за год доля таких респондентов увеличилась с 17 процентов.

В июне одна из крупнейших торговых сетей страны "Перекрёсток" анонсировала выпуск карты для покупки продуктов в кредит.

Иллюстрация

Иллюстрация

Русская Пресса

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из-за роста цен в России закатила истерику даже пропагандистка Ольга Скабеева, которая обычно игнорирует внутренние проблемы РФ и интересуется лишь делами Украины. Так, она показала инфографику, согласно которой отдельные товары подорожали за год до 70%.

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Тема
Санкции против России
Место
Россия
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Червоний Данило
Червоний Данило
карты для покупки продуктов в кредит. вот это победа! прям как при блокаде Ленинграда во второй мировой! :))))))) русские. вам не надоело жить как ничтожества и свиньи???
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Kuksov Micha, этот чубатый шкворень не знает что такое банковская карточка. У них на хуторе до сих пор бусами и зеркальцами расплачиваются
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Червоний Данило, долбень тупой. Немцы так называли всех советских людей и им неведомо было понятие русский или окраинец. И мировой рейтинг потребления алкоголя посмотри. Вы на втором после Беларуси месте по хроническому алкашеству. Не хрюкай по пусту, тупой ты голодранец и оборванец)
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Выдержка из статьи первоисточника: "11 июля 2019 года, Москва — Сбербанк подготовил очередной выпуск «Потребительского индекса Иванова» за II квартал 2019 года. Итоги исследования свидетельствуют о том, что индекс настроений потребителей снова подрос: он поднялся с минус 22% до минус 21%. Все компоненты сводного индикатора улучшились по сравнению с I кварталом 2019 года. Сократилась доля респондентов, оценивших экономическую ситуацию как нестабильную, уменьшилась доля тех, кого беспокоит обменный курс". И что тут плохого?
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Крым Андрей
Крым Андрей
Правда скаклоидопитеки тратят на еду 45% денег. - Но у нас же война, кричат они, называя войной обстрелы сепарских городов время от времени. Ну и пусть их... Нехай порадуются.
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