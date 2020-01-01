Снимут Трампа, доллар рухнет, а Венгрия выйдет из ЕС: неожиданные прогнозы на 2020 год

Венгрия может выйти из ЕС, Швецию ожидают проблемы из-за мигрантов, а Дональд Трамп проиграет следующие выборы. Так выглядят "шокирующие прогнозы" на 2020 год от экспертов датского Saxo Bank.

События этих прогнозов маловероятны, из-за чего их недооценивают. Однако, аналитики считают, что они могут нанести серьезный ущерб финансовым рынкам.

О том, что может произойти в 2020 году (пусть и с малой долей вероятности) – в материале OBOZREVATEL.

Интерес к ИИ упадет

Искусственный интеллект может пережить свою третью "зиму", прогнозируют эксперты. Такое уже случалось в 1960 и 1980, когда на развитие ИИ возлагали огромные надежды, но результаты себя не оправдали. И хоть сейчас работа с искином идет куда активнее, а американский учёный в области информатики Эндрю Ын назвал его "новым электричеством", прибыли эта отрасль компаниям приносит мало.

Корпорации вкладывают миллиарды долларов в алгоритмы "глубокого обучения" и сейчас количество исследований в этой сфере вдвое большее, чем было в 2014. Однако, 2019 год показал самые медленные темпы в развитии ИИ за последние 5 лет, что говорит о потере интереса.

Вероятно, в ближайшем будущем в отрасль ИИ будут инвестировать только гиганты по типу Google, Facebook или Microsoft.

"Зумеры" и миллениалы обеспечат поражение Трампа на выборах

Президент Америки Дональд Трамп может проиграть на выборах в 2020 году демократам, равно как и его партия. А причина этому в миллениалах и "зумерах" (тех, которые уже могут голосовать). В совокупности, это поколения людей, родившихся в 1980-2000 годы, и у них абсолютно другие ценности, чем у Трампа.

Эти люди болеют за равноправие, справедливость и сохранение климата. А Трампу и его потенциальному избирателю эти вещи менее интересны, из-за чего нынешнему президенту США пророчат участь "громоотвода" общественного негодования. Даже сейчас миллениалы и женщины высказывают свое недовольство к Трампу, что может вылиться и на результатах выборов.

К слову, эксперты считают, что именно эта молодежь не станет пропускать выборы, а возьмет ситуацию в свои руки, обеспечив высокую явку.

Дональда Трампа может "снять" молодое поколение

"Америка прежде всего": Трамп создаст новый налог

Эксперты считают, что боясь потерять власть, Дональд Трамп может пойти на новые меры, создав налог "Америка прежде всего" для стимуляции внутреннего производства.

Его суть заключается в следующем: все существующие пошлины отменяются, но вводится единый 25% НДС на всю валовую выручку США, полученную от производств за рубежом. Тогда компании будут вынуждены либо платить налог, либо перемещать производства в США.

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Стагфляция в экономике США

На 2020 год специалисты Saxo прогнозируют стагфляцию в экономике США. Это такая ситуация, когда наблюдается спад и депрессия экономики (стагнация) одновременно с ростом цен (инфляцией).

В США сейчас и так наблюдается дефицит бюджета, но по прогнозам аналитиков, придется еще больше раздуть баланс Федеральной резервной системы (ФРС), чтобы финансировать все траты администрации Трампа. Тот, к слову, будет вводить их ради развития инфраструктуры - опять-таки, в надежде переизбраться.

Однако, по мере углубления стимулирующих мер начинают подниматься зарплаты и цены, так как из-за недостаточного инвестирования ранее, стало не хватать квалифицированных работников и ресурсов. В свою очередь, рост инфляции, подстегивая рост капитала, что выбьет с рынка "компании-зомби" (компании, которые нужно постоянно финансировать).

По мнению экспертов, ФРС будет ускорять расширение баланса, а учетную ставку держать низкой, что приведет к ослаблению доллара во всем мире.

Швецию ожидают проблемы из-за мигрантов

Швецию может подвести толерантность к мигрантам, считают эксперты Saxo. Сейчас они пытаются показать пример остальным странам Европы в этом вопросе, однако, судя по всему, это может стать причиной раскола общества.

За прошлый год преступники из числа мигрантов совершили 160 взрывов, несколько убийств, "крышуют" проституцию, трафик наркотиков, перевозку нелегалов и так далее. Из-за этого впервые с 1950 - годов Дания закрыла границы со Швецией.

Это сказывается на обществе уже сейчас - около 25% населения против такой толерантности, однако, по словам Saxo, их попросту игнорируют. В то же время власти заявляют, что все это ради всеобщей открытости и равенства.

Теперь скандинавские страны говорят в контексте Швеции скорее как об угрозе, а общая обстановка намекает на возможный экономический и социальный кризис.

Мигранты могут стать причиной кризиса в Швеции

Венгрия выйдет из ЕС

Эксперты из Saxo прогнозируют, что первой из ЕС выйдет не Великобритания, а Венгрия. На это указывает тот факт, что ЕС запустил против Венгрии процедуру по статье 7 союзного договора.

Недовольство союза обусловлено тем, что в стране вводят ограничения на свободу и независимость прессы, суда, меньшинств, науки и правозащитников. Власти Венгрии отвечают тем, что это делается ради защиты культуры от массовой иммиграции.

Кроме того, в риторике премьер-министра Венгрии Виктора Орбана появился сильный уклон на сотрудничество с Турцией, что по мнению специалистов Saxo приведет к уменьшению траншей в следующие два года. Всё это может подтолкнуть Венгрию к выходу из ЕС.

Европейский центробанк резко поднимет ставки

Сейчас европейские банки находятся на пороге кризиса, несмотря на то, что удалось ослабить последствия политики отрицательных ставок (когда банк сам платит, чтобы хранить деньги в Европейском центробанке). Тем не менее, сверхнизкие ставки, конкуренция со стороны финтех-компаний и усиление регулирования по правилам "Базель IV" (они уменьшают доходность собственного капитала) - делают свое дело.

В 2020 председатель ЕЦБ Кристин Лагард может заявить, что от политики сверхнизких ставок нужно отказываться и уже 23 января их поднимут. Таким образом учетную ставку выведут в ноль, а к концу года даже в плюс.

ЮАР ожидает дефолт

Экономика Южно-Африканской республики уже несколько лет находится в сложной ситуации из-за государственной энергокомпании электрической госкомпании ESKOM, долг которой достигает 30 миллиардов долларов США. В следующем году этот вопрос может вылиться в кризис для всей страны, считают в Saxo.

Из-за низкой платежеспособности населения (а ESKOM обеспечивает электричеством 95% его), компания не получает достаточно денег, чтобы платить проценты кредиторам и покрывать расходы. Поэтому государству приходится вкладывать в компанию бюджетные средства.

В 2020 году им снова придется увеличить расходы на ESKOM, что приведет к росту дефицита бюджета (с 4% до 6,5% ВВП) и росту госдолга, который перевалит за 50% ВВП.

Из-за этого инвесторы отвернутся от ЮАР, национальная валюта ослабнет и страна окажется на грани дефолта.

Компания ESKOM Bloomberg

В Азии создадут новую валюту, которая ослабит доллар

Аналитики Saxo прогнозируют, что в 2020 году Азиатский банк инфраструктурных инвестиций создаст собственную валюту в противовес доллара - Asian Drawing Right (ADR). Один ADR будет равен двум долларам, что сделает его самой крупной валютной единицей в мире.

Таким образом экономики стран Азии, Россия и страны ОПЕК в вопросе торговли могут перейти на новую валюту и отказаться от доллара. За несколько месяцев это ослабит курс доллара относительно ADR на 20% и на 30% - к золоту.

Нефть вернется к цене в 90 долларов за баррель - это разозлит Трампа

В новом году в США может сократиться добыча сланцевой нефти из-за низкой доходности инвестиций. На волне этого Россия и страны ОПЕК могут заявить о сильном уменьшении добычи обычной нефти.

Кроме того, пройдет следующий этап IPO (продажа акций компании, вследствие чего она становится публичной, а не частной) крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco, что обеспечит желаемую оценку компании инвесторам за пределами Саудовской Аравии.

Все это повлияет на рынок нефти и стоимость барреля марки Brent вернется до 90 долларов за баррель (сейчас около 60). Для России это выгодно, так как бюджет 2019 года был сбалансирован, исходя из цены в 49 долларов за баррель. Кроме того, акции "Роснефти" взлетят на 50%.

В свою очередь, рост цены на нефть разозлит президента США Дональда Трампа, так как дорогая нефть тормозит экономический рост - перед выборами ему такой исход событий невыгоден.

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