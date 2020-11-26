ЗТМК включили в приватизационный список для стабилизации финансовой деятельности

Запорожский титано-магниевый комбинат, согласно распоряжению Кабинета министров Украины от 25 ноября, отныне входит в перечень объектов большой приватизации. Такой шаг, благодаря нормам закона “Об исполнительном производстве”, позволяет снять существующие ограничения на работу предприятия, разблокировать счета и нивелировать риски банкротства.

Для обеспечения нормальной работы комбината, Фонд госимущества составил план финансового оздоровления предприятия. Согласно плану, предполагается снижение себестоимости производства продукции, а с апреля 2021 года планируется, что ЗТМК увеличит объемы производства на 50%, что позволит ему обеспечить безубыточность.

Накопление долгов за поставленную электроэнергию в сумме более 1,2 млрд гривен привело к блокировке счетов предприятия по решению суда, в результате чего завод оказался под угрозой остановки. Долг связывают с деятельностью бывшего руководителя комбината Владимира Сивака, а также бизнесменом Дмитрием Фирташем. Правоохранительные структуры подозревают экс-менеджмент ЗТМК в растратах и хищениях на сумму в 492 млн гривен.

Вопрос дальнейшей приватизации ЗТМК будет рассмотрен только после завершения судебных процессов НАБУ и САП, касающихся возврата 49% акций комбината в государственную собственность. При этом компания Дмитрия Фирташа Tolexis Trading Limited, которой принадлежат с 2013 года 49% акций ЗТМК, утратила приоритетное право на приватизацию государственных 51% акций, согласно новому уставу ЗТМК.